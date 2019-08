Scopri perché avere un cane fa bene all’umore e alla salute.

Oggi è la giornata dei cani e in questa ricorrenza speciale, oltre a ricordare come i nostri amici pelosi vadano sempre accuditi ed amati, proveremo a scoprire perché avere un cane rende la vita più bella facendo persino bene alla salute. Una realtà confermata non solo da chi ormai da anni ha la fortuna di vivere con un amico peloso ma persino dalla scienza che nel tempo ha dato più di un motivo per scegliere di dividere la propria vita con un cane.

Avere un cane fa bene alla salute: ecco il perché

Chiunque abbia avuto la fortuna di condividere un pezzo della propria vita con un cane sa bene come averne uno possa rendere tutto più bello. Si tratta di una realtà difficile da spiegare a parole e che sono facendone esperienza può essere davvero capita. Perché i nostri amici animali hanno un linguaggio speciale, in grado di parlare direttamente al cuore di chi li ama ed insegnando ciò che è davvero l’amore. La loro empatia, il modo unico ed incondizionato di dare affetto e persino l’allegria con la quale affrontano la vita, sono insegnamenti che non è mai troppo tardi imparare e che per tante persone possono fare la differenza.

Detto ciò, proviamo a scoprire perché secondo la scienza avere un cane può far bene alla salute, rendendo la vita più piena e felice.

Donano il buon umore. Avere un cane dona il buon umore, non per niente la loro presenza è sempre più contemplata anche a livello sanitario, per portare conforto a chi è malato, solo o anziano. A ciò si unisce il fatto che hanno spesso dei modi buffi di comportarsi, che fanno tenerezza e suscitano in chi li ama emozioni positive e strettamente legate al buon umore. I possessori di cani risultano più allegri e pronti al riso di chi non ne ha e tende a prendere la vita con più leggerezza, imparando dagli amici pelosi.

Fanno sentire amati. I cani sono da sempre noti come grandi amici dell’uomo. Fedeli come pochi, considerano i loro umani come membri del branco e per questo motivo oltre a dargli amore, tendono a proteggerli e per loro sarebbero disposti a fare di tutto, persino a dare la vita. Avere con se qualcuno in grado di offrire questa forma di amore incondizionato è qualcosa che arriva al cuore, che fa sentire speciali, amati e sicuri di avere qualcuno accanto. Una certezza che sempre più raramente si riesce ad avere da altri esseri umani e che per questo motivo rende le persone che dividono la propria vita con un cane più appagate dal punto di vista dei sentimenti.

Spingono verso la vita. Avere un cane significa anche prendersene cura, cosa che si rivela molto utile per chi ha bisogno di avere un imput per riprendersi da un momento difficile. Il cane va portato fuori e ciò aiuta a socializzare con altre persone. Allo stesso tempo, bisogna alzarsi per preparargli da mangiare, pulire i suoi bisogno e occuparsi di lui, facendolo giocare, dandogli affetto e facendolo interagire con altri cani. Tutti questi stimoli, spingono a riprendere in mano anche la propria vita e aiutano sempre più persone ad uscire dall’isolamento, dalla depressione e da momenti della vita particolarmente infelici.

Tengono alta l’autostima. Avere un cagnolino significa avere maggior stima di se. Un cane, infatti, da sempre amore e affetto e guarda il proprio amico umano con infinito amore e tutto indipendentemente dal tenore di vita che si conduce. Sapere di non dover dimostrare nulla di più del proprio affetto è qualcosa che dona un senso di sicurezza particolare che aiuta a tenere alta la propria autostima e a sentirsi meglio con se stessi.

Mantiene in salute. Infine, i cani sono anche amici della salute. Da diversi studi sembra infatti che aiutino al rilascio di ossitocina, un ormone che porta rilassatezza e buon umore. Sembra inoltre che stimolino il sistema immunitario sotto diversi aspetti, persino quelli relativi alle allergie. Allo stesso tempo la loro presenza mantiene in salute per via dell’attività fisica che spingono a svolgere ogni giorno. E poi, dulcis in fundo, i cani si accorgono spesso se qualcosa non va. Sono tanti i casi di cani che si sono accorti della presenza di un tumore nei loro amici umani, portandoli a controllarsi a a curarsi per tempo. Molti riescono a prevenire le crisi epilettiche o i cali della glicemia. Insomma, per certi punti di vista sono dei veri e propri infermieri in grado di portare non solo allegria ma anche una vita più lunga e sana.

Avere un cane è quindi una vera manna dal cielo, in grado di rendere la vita più piacevole a chiunque e di rappresentare una vera e propria ragione nell’esistenza di chi si è smarrito lungo il cammino verso la felicità.

È importante, però, ricordarsi sempre che in quanto esserini speciali, anche i cani hanno i loro diritti e meritano una vita degna di questo nome. Prima di prenderne uno con se o di regalarlo a qualcuno che si ritiene possa averne bisogno è quindi importante accertarsi di potergli garantire cure e attenzioni per tutta la sua vita. Perché proprio in virtù dell’amore che danno, i cani soffrono più di chiunque altro nel sentirsi messi da parte.

E visto che siamo ancora nel periodo dei viaggi e che ripeterlo non è mai abbastanza, invitiamo tutti ad amare i propri pelosi anche quando si va in vacanza, perché abbandonarli a se stessi equivale ad ucciderli e in quanto esseri viventi, farlo, oltre ad essere un reato perseguibile per legge, è un’azione orribile che cambia per sempre in peggio. Detto ciò, ancora auguri per la giornata del cane a tutti i fortunati amici dei pelosi a quattro zampe.

