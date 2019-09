Lo yogurt greco contiene sostanze nutritive molto importanti rispetto agli altri yogurt. Scopriamo quali sono le 10 proprietà benefiche

Lo yogurt greco non è l’unico in commercio, ma ha guadagnato molto successo negli ultimi anni. Lo rende diverso dagli altri tipi di yogurt per il valore nutrizionale, perchè contiene molte proteine, calcio, vitamina B 12, probiotici e soprattutto contiene meno lattosio rispetto ad altri prodotti lattiero-caseari, quindi è molto utilizzato dalle persone intolleranti al lattosio.

Durante il processo di produzione dello yogurt greco, l’acqua in eccesso ed il lattosio vengono eliminati, quindi lo rende uno yogurt cremoso e gustoso e facilmente digeribile.

Lo yogurt greco è anche un alimento molto versatile, si può utilizzare sia per colazione che per uno spuntino pomeridiano, scopriamo i 10 principali benefiche.

1. Lo yogurt greco e la perdita di peso

Se si consuma quotidianamente lo yogurt greco nella dieta, va bene perchè non è un alimento grasso e quindi non rinunciate al gusto e riuscite a controllare il peso allo stesso tempo.

Come già ribadito questo yogurt greco contiene la doppia quantità di proteine rispetto allo yogurt tradizionale, anche se il corpo impiega più tempo per digerirle, però allo stesso tempo aumentano la sazietà per un lungo periodo.

In questo modo lo yogurt ci aiuta a diminuire il senso di fame, soprattutto tra i pasti principali, è indicato soprattutto per le donne che vogliono o che stanno cercando di perdere peso. Lo yogurt greco è una fonte ricca di calcio che può limitare la produzione di grassi nel corpo, invece lo iodio presente nello yogurt è importante per un corretto funzionamento della tiroide, che è essenziale per un metabolismo sano che facilita la perdita di peso.

2. Migliora la salute digestiva

Lo yogurt greco contiene le sostanze probiotiche, che aiutano una corretta digestione,

apportando un’ elevata quantità di batteri buoni nel sistema digestivo. Quindi aiuta ad affrontare diversi problemi digestivi come:

la diarrea

la sindrome dell’intestino irritabile

la malattia di Crohn

la colite ulcerosa

3. Mantiene la regolare funzione dell’intestino

I probiotici presenti nello yogurt greco aiutano a spostare il cibo attraverso l’intestino e quindi promuovono la regolarità dell’intestino stesso. E’ un alimento facilmente digeribile il cui profilo nutrizionale contribuisce alla digestione di altri alimenti, questo è fondamentale perchè mantiene la regolarità dell’intestino e previene problematiche come la stipsi.

4. Mantiene il cervello sano

Lo yogurt greco essendo un alimento fermentato, è utile per la salute del cervello, infatti tutti gli elementi probiotici svolgono un ruolo chiave nel mantenere un sano equilibrio tra l’intestino ed il cervello. Questi sono collegati attraverso l’asse ipotalamo-ipofisi-surrenale, dove sono presenti diversi neuroni importanti per mantenere una mente sana.

La vitamina B12 presente nello yogurt greco consente alle cellule cerebrali di formare nuove connessioni, un processo che consente la formazione della memoria, inoltre questa vitamina è una componente vitale della mielina, il rivestimento che protegge molte cellule cerebrali.

Se lo mangiano regolarmente, come tutti gli alimenti fermentati si possono ridurre il rischio di disturbi neurodegenerativi, come l’Alzheimer.

5. Controlla la pressione sanguigna

Il potassio contenuto in questo yogurt aiuta a controllare la pressione sanguigna, basta una tazza di yogurt greco che contiene già 240 mg di potassio per previene la costrizione dei vasi sanguigni.

La vitamina B12 dello yogurt greco, inoltre aiuta il corpo a produrre più globuli rossi in modo da permettere all’ossigeno di raggiungere ogni parte del tuo corpo, incluso il cuore.

La presenza di calcio e di magnesio favoriscono la riduzione della pressione sanguigna.

6. Rafforza le ossa

E’ una fonte ricca di calcio essenziale per rafforzare le ossa e i muscoli, senza l’apporto giusto di calcio, le ossa possono diventare deboli ed quindi aumenta il rischio di patologie come l’osteoporosi, una malattia progressiva in cui le ossa si indeboliscono e diventano vulnerabili alle fratture.

Una sola porzione di yogurt greco possiede il 18,7% del tuo fabbisogno quotidiano di calcio.

Oltre al calcio, lo yogurt greco contiene anche magnesio, fosforo, potassio e proteine che lavorano insieme per rendere più forti le ossa.

Inoltre, la vitamina D dello yogurt greco rafforza le ossa ed aumenta la densità ossea: questo previene l’osteoporosi.

7. Combatte la depressione



Mangiare regolarmente lo yogurt greco favorisce l’attività dei batteri dell’intestino in modo tale da:

combattere la depressione

migliorare lo stato d’animo

regola l’ansia

Oltre ai probiotici, lo yogurt greco contiene buone quantità di potassio, quindi aiuta a mantenere la connessione tra cervello e sistema nervoso. Permette di trasportare la serotonina al cervello, che è un neurotrasmettitore che promuove le sensazioni di benessere e felicità.

8. Mantiene la salute urogenitale

Il tratto urogenitale ha bisogno di un ambiente batterico equilibrato, come quello digestivo e intestinale, i probiotici presenti nello yogurt greco aumentano la crescita di batteri “buoni” nel tratto urogenitale. Questo a sua volta può prevenire o trattare diverse condizioni come:

la vaginosi batterica

le infezioni delle vie urinarie

9. Mantiene la salute orale

Lo yogurt greco migliora la salute orale, la presenza dei probiotici proteggono la cavità orale, perchè i batteri buoni aiutano a controllare la crescita dei batteri cattivi nella bocca, che possono causare diversi problemi sia di alitosi che al cavo orale.

Lo yogurt equilibra i livelli di pH della tua bocca, rendendo l’habitat poco accomodante per i batteri e quindi non potranno crescere e proliferarsi.

Inoltre una fonte di calcio e proteine, che sono due sostanze nutritive che promuovono la salute orale.

10. Aumenta la resistenza del sistema immunitario

Avere un sistema immunitario sano è veramente indispensabile per mantenerci in salute, quindi per miglioralo, iniziate a mangiare lo yogurt greco.

I batteri sani presenti in questo yogurt attivano le cellule che vanno a stimolare il sistema immunitario, combattendo con i germi nocivi che ne minano la salute.

Questi batteri inoltre aiutano anche il corpo ad assorbire correttamente i nutrienti e rendono forte il sistema digestivo. Quindi entrambi i fattori sono importanti per stimolare il corretto funzionamento del sistema immunitario.

Anche la presenza di proteine, calcio, iodio e potassio aiutano a mantenere sano il corpo.

