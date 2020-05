Francesco Sole riprende la fidanzata Giulia Cavaglià mentre fa pipì e pubblica per sbaglio il video dove si vedono le parti intime della ragazza. Lei si infuria e poi si raccomanda di non condividerlo.

Un vero e proprio incidente social che ha creato non pochi momenti di imbarazzo a Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne.

Il fidanzato Francesco Sole, infatti, ha pubblicato per sbaglio un video mentre la ragazza stava facendo pipì nel giardino di casa, lasciando intravedere le sue parti intime.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesco Sole e Giulia Cavaglià nel cast di Temptation Island? Parla lei

Immediata la reazione della Cavaglià che oltre ad arrabbiarsi con il fidanzato gli ha fatto rimuovere subito il video incriminato. Ma ormai era troppo tardi, infatti, il video era già stato visto e condiviso.

Giulia Cavaglià fa rimuovere subito il video dove fa pipì a Sole ma ormai è virale

Un errore che è costato una bella arrabbiatura all’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià. A commetterlo il suo fidanzato l’influencer, youtuber e scrittore Francesco Sole che per sbaglio ha pubblicato un video su Instagram mentre Giulia fa pipì nel giardino di casa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne; Giulia Cavaglià: “Manuel mi ha tradita, me lo sento”

Ridevano e scherzavano ma alla fine l’incidente ha creato alla ragazza non pochi grattacapi. Immediata infatti la sua reazione nei social, dove si è precitata a spiegare attraverso alcune storie su Instagram la sua posizione.

Oltre a far rimuovere subito il video, l’ex tronista ha voluto fare anche un appello agli utenti della rete.

“Francesco ha pubblicato quel video non volutamente. Ovviamente mi sono molto arrabbiata con lui, quel contenuto non lo volevo online, stavamo giocando e ridendo e quindi non stavamo infrangendo nessuna legge. Non volevo però che venisse condiviso perché in quel video si vedono le mie parti intime. Lo trovo oggettivamente poco carino, soprattutto da parte delle donne. Io ci metto ore a creare contenuti di make-up, cucina, ma condividetemi quelli! È possibile che questo video abbia fatto così tanto scalpore?”, ha affermato la Cavaglià nel suo profilo Instagram, dove poi ha fatto un appello a suoi follower.

“Se vedete questo contenuto vi chiedo per favore di segnalarlo, è stato un errore chiaramente, e invito tutte le persone a capire che stanno violando la mia privacy. Capisco che è stato condiviso da un profilo pubblico, sta di fatto però che chi era ripreso in quel video non voleva che venisse condiviso. Il mio fidanzato non è stato attento, oltre che arrabbiarmi con lui più di tanto non posso fare. Vediamo tutti i giorni che le ragazze vengono ricattate per video di questo genere, io eviterei di farli girare”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Giulia Cavaglià ammette: “Mi ha fatto soffrire”

La coppia sta insieme da meno di un anno e, almeno fino a poche ore fa, sembrava davvero molto affiatata. Speriamo che questo incidente di percorso non pregiudichi la loro bella storia d’amore.