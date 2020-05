Beauty tips | Sopracciglia perfette con l’Henné

Avere sopracciglia perfette per alcune donne è frutto di un ritocco quotidiano. La tintura con l’ henné rappresenta una soluzione per averle bellissime almeno per un mese.

Le sopracciglia sono un particolare molto importante nel viso di una donna. Se ben definite e pulite, regalano risalto allo sguardo incorniciandolo con personalità. Per tutte coloro non hanno un arco sopraccigliare folto e dalla linea perfetta, un rimedio naturale può essere la giusta soluzione. Parliamo dell’Henné che può essere utilizzato proprio come un tatuaggio naturale per tingere le sopracciglia in modo perfetto.

La tintura dell’arco sopraccigliare con l’Henné, rappresenta una valida alternativa al tatuaggio vero e proprio, trattamento a cui molte donne non sono disposte a sottoporsi. Se non volete più passare ogni mattino dei minuti preziosi a ridisegnare le sopracciglia con marker e matite varie, correte ad acquistare l’Henné. Scopri i segreti per ridefinire le sopracciglia in modo perfetto.

Tatuaggio sopracciglia fai da te con l’Henné | come si applica

Avere un‘arco sopraccigliare ben definito e folto è il segreto per apparire sempre ben curate e graziose. Il volto infatti appare subito più proporzionato e bastano anche un tocco di blush e un velo di gloss per essere perfette.

Le sopracciglia però rappresentano per molte donne una vera ‘croce’ da affrontare in punta di matita ogni giorno. Una soluzione perfetta per averle disegnate, almeno per 30 giorni, è quella di tingerle con l’Henné, trattamento che rappresenta un vero e proprio tatuaggio naturale. Un trattamento di bellezza fai da te, semplice e soprattutto economico. Scopriamo come realizzare la tintura delle sopracciglia con l’Henné passo dopo passo. L‘Hennè si potrà acquistare in erboristeria o nelle profumerie più fornite ed esiste in diverse colorazioni. Si dovrà scegliere quella più vicina al proprio colore naturale.

Per prima cosa si dovranno pulire le sopracciglia dei peletti in eccesso. Lo si potrà fare con delle pinzette di precisione e l’arco sopraccigliare sarà pronto per essere tinto con l’Henné. Prima di procedere con la tintura naturale, si dovrà disegnare la sagoma delle sopracciglia con una matita bianca, avendo cura di farle simmetriche tra loro. Il colore andrà applicato all’interno del disegno con un piccolo pennellino da eye liner o con uno angolato.

La polvere di Henné andrà preparata miscelandola a dell’acqua calda, fino ad ottenere un impasto cremoso e abbastanza omogeneo da essere applicato senza colare. Prima di applicare l’henné si dovrà proteggere la pelle intorno alla sagoma delle sopracciglia e lo si potrà fare applicando della vaselina con un pennello.

Una volta applicato l’hennè, si lascerà in posa per un’ora circa fino a che si solidificherà. Passato il tempo di posa, si potrà risciacquare tutto con acqua tiepida e il risultato saranno delle sopracciglia disegnate perfettamente per almeno un mese!

