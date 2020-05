Scopri perché il basilico crudo è un vero toccasana per la salute.

Il basilico è un alimento molto usato nella cucina italiana in quanto base di preparazioni importanti come la caprese o la famosissima pasta al pesto. Profumato e con un aroma inconfondibile, si presta benissimo per arricchire primi piatti, secondi, contorni e persino alcuni dolci. Rinfrescante in estate e buono da gustare in inverno è un alimento presente in quasi tutte le cucine e usato spesso per dare un tocco in più ai piatti che si preparano.

Il basilico, però, è importante anche perché ricco di proprietà benefiche, di vitamine, sostanze antiossidanti e minerali. Qualità che sono ancora più forti se si sceglie di mangiarlo crudo.

Si tratta infatti di un alimento in grado di apportare diversi benefici che a crudo sono molti di più.

Dagli effetti antinfiammatori a quelli digestivi, il basilico crudo è un vero toccasana tutto naturale.

