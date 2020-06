Sole e bambini | i consigli dell’ospedale Bambino Gesù

Il sole è vita, ma per i bambini più piccoli può rappresentare anche un pericolo. I consigli dell’ospedale Bambino Gesù per esporli al sole in modo corretto.

Il sole è arrivato a splendere alto e dalla scorsa settimana, gli stabilimenti balneari, sono tornati ad accogliere i clienti, con tutte le regole stilate a causa del Coronavirus. Il mare e il sole sono senza dubbio una fonte di divertimento per tutti i bambini, anche i più piccoli, ma esporli al sole in modo sicuro è importantissimo per la loro salute.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dentizione neonati | I pro e contro della collanina d’ambra

L’Ospedale Bambino Gesù, ha voluto condividere sul suo sito ufficiale i consigli per poter vivere un’estate serena con i bambini e per esporli ai raggi solari in piena sicurezza. Sole e bambini, scopri i consigli della Società Italiana di Pediatria.

Bambini al sole | i 5 consigli dell’Ospedale Bambino Gesù

L’ospedale Bambino Gesù, riferimento importantissimo per tutti i genitori e per la salute e la ricerca medica sui bambini, ha voluto condividere sul suo sito ufficiale dei consigli utili per poter esporre i bambini al sole, anche quelli più piccoli:

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sculacciare i figli | I motivi per NON farlo

“Il sole è così dannoso per i bambini?

Il sole ha molti benefici per i bambini. Fa molto bene alle ossa in quanto attiva la vitamina D e all’umore per il suo effetto antidepressivo. L’inadeguata esposizione al sole è nociva.

La pelle dei bambini deve essere protetta accuratamente. I bambini vanno esposti al sole in particolari ore della giornata (mai dalle ore 11,30 alle 16,00). L’applicazione dello schermo ad altissima protezione non autorizza il bambino ad esporsi al sole nella fascia oraria ad alto rischio. Inoltre la crema protettiva va applicata ripetutamente, ogni 2 ore circa e dopo ogni bagno. Bisogna prediligere i filtri fisici per l’assenza di rischio di tossicità (ossido di zinco e biossido di titanio) anche se talvolta sono cosmeticamente meno gradevoli di quelli chimici. Non esistono “protezioni totali”, la protezione massima dichiarata è di 50+ per gli UVB mentre per gli UVA non ci sono ancora metodi standardizzati.

Da quale età si può esporre il bambino al sole e come deve avvenire l’esposizione?

Bisogna evitare l’esposizione diretta al sole nei lattanti di età inferiore a 6-8 mesi. Oltre all’uso di crema protettiva, si può ricorrere, qualora necessario a indumenti protettivi. L’esposizione al sole deve avvenire in modo graduale, aumentando progressivamente la durata di esposizione. Una volta che il bambino ha sviluppato un’abbronzatura sufficiente, si può ridurre il fattore protettivo a 30. È importante ricordarsi di proteggere anche gli occhi con adeguati occhiali da sole e di applicare una protezione efficace anche nelle giornate nuvolose e sotto l’ombrellone (sabbia e acqua riflettono i raggi UV).

Questi consigli valgono solo per il sole che si prende in spiaggia?

Assolutamente no. Sono validi tutte le volte che il bambino è esposto al sole. Non bisogna dimenticare che fortunatamente i bambini effettuano molta attività sportiva e/o ludica all’aperto, pertanto le stesse precauzioni vanno applicate regolarmente in queste circostanze e quando si va in montagna.

Quale danno può provocare il sole alla pelle?

In età pediatrica, il danno è limitato all’ustione di vario grado in base all’intensità e durata di esposizione e alla comparsa di efelidi. Purtroppo il danno maggiore e irreversibile si manifesta in età adulta: invecchiamento precoce della pelle e comparsa di tumori cutanei anche gravi. Queste ultime complicanze sono dovute ad un effetto accumulo. Pertanto un’adeguata protezione va applicata sin dai primi mesi di vita.

È vero che i nei vanno protetti dal sole?

Assolutamente no. Tutta la pelle va protetta allo stesso modo. Non è corretto applicare la protezione solo sui nei”

SULLO STESSO ARGOMENTO: 10 regole per il sonno dei bambini

Fondamentale dunque conoscere perfettamente le regole per esporre e proteggere i bambini al sole. Le ore centrali della giornata vanno sempre evitate e scegliere una protezione solare giusta e sicura è importantissimo.

Una visita dermatologica, aiuterà tutti i genitori ad individuare il foto tipo di pelle del bimbo e i prodotti giusti per proteggerla e trattarla. Scopri 10 consigli per far appassionare i bambini alla lettura.