Nadia Toffa | il sorprendente ricordo della madre

Nadia Toffa il 10 giugno avrebbe compiuto 41 anni e la mamma Margherita ospite alla Vita in Diretta ha rivelato qualcosa di straordinario sulla figlia.

Nadia Toffa riempie il cuore del suo pubblico e delle persone che l’hanno amata ogni giorno dallo scorso agosto, quando ci ha lasciato dopo aver lottato contro il cancro come una guerriera.

Ieri 10 giugno, avrebbe compiuto 41 anni e la rete, come anche i suoi colleghi de ‘Le Iene‘ l’hanno ricordata condividendo tante sfumature dei suoi meravigliosi sorrisi ed in particolare, sua madre Margherita, ospite alla Vita in diretta, ha voluto condividere con gli spettatori del programma un ricordo davvero straordinario, come lei stessa ha descritto ‘da pelle d’oca’. Il ricordo si riferisce ai momenti che hanno preceduto la morte della giornalista. Scopri la dedica speciale di mamma Margherita a Nadia Toffa.

Nadia Toffa | mamma Margherita “Prima di morire mi ha rivelato…”

Margherita, la mamma di Nadia Toffa, ospite alla Vita in diretta in occasione del 41 esimo compleanno della figlia, ha voluto ricordarla in modo straordinario, raccontando un particolare che davvero mette i brividi:

“Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina. Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale”

Davvero unico questo ricordo di una donna che con la sua professionalità e il suo sorriso ha donato tanta verità al suo piccolo grande mondo, quello del giornalismo d’inchiesta, il suo grande amore. Sua madre, pur nel suo dolore immenso, ha concluso dicendo:

“Nadia la sento sempre qui. Non ho più paura di niente, sento il suo abbraccio ogni giorno”

Il ricordo di Nadia Toffa è vivo dentro tutti coloro che hanno seguito i suoi servizi, che hanno vissuto la sua amicizia e che hanno ammirato la forza con la quale sino all’ultimo ha saputo onorare la vita, fino a quel maledetto 13 agosto che l’ha vista diventare un angelo.