L’acqua di cocco è una bevanda naturale e idratante che apporta diversi benefici. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Quante volte avete sentito parlare dell’ acqua di cocco?

L’acqua di cocco è una vera e propria bevanda naturale, che si ottiene dalle noci di cocco, apporta tanti sali minerali e vitamine. E’ completamente diversa dal latte di cocco che si ottiene dalla miscela di acqua con la polpa del cocco lavorata.

Infatti contiene pochi grassi rispetto al latte di cocco. L’acqua si consiglia come bevanda per rinfrescarsi, soprattutto in estate, per recuperare i nutrienti persi con la sudorazione. Molto consumata dagli sportivi, dopo il regolare allenamento o attività fisica, perchè reintegra i sali minerali persi e riduce i crampi.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’acqua di cocco.

Acqua di cocco: benefici per il corpo e organismo

L’acqua di cocco è una bevanda naturale senza conservanti e coloranti, un liquido di colore chiaro, si ricava dalle noci di cocco ancora verdi.

Si estrae facilmente, senza alcuna difficoltà, basta tagliare un’estremità della noce, così da creare un’apertura nella cavità interna. Si possono ricavare dalla noce da 200 a 1000 ml di acqua, dipende dalla dimensione, inoltre è ricca di vitamine e sali minerali.

Esaminiamo in dettaglio:

vitamine: del gruppo B e la vitamina C;

sali minerali: potassio, calcio, ferro e magnesio;

enzimi

amminoacidi

non ha glutine

non ha lattosio

poche calorie, circa 20 in 100 ml di acqua

L’acqua di cocco viene spessa utilizzata in estate come bevanda idratante e rinfrescante, non solo reintegra i nutrienti persi con il sudore.

Attualmente non ci sono molti studi scientifici che dimostrano gli effetti benefici dell’acqua di cocco, ma possiamo elencarvi alcuni benefici partendo proprio dagli usi tradizionali.

1- Regola la pressione sanguigna: l'acqua di cocco fa abbassare la pressione arteriosa. Infatti è consigliata alle persone che soffrono di ipertensione. 2. Rinforza il sistema immunitario: la presenza di acido laurico, conosciuto per le sue proprietà antibatteriche, antifungine e antimicrobiche è perfetto per rinforzare il sistema immunitario. Se si integra regolarmente nella dieta, si va a rafforzare il nostro sistema immunitario 3- Reidratante: consigliato soprattutto in estate o per chi pratica sport. Si sa che la sudorazione intensa ci fa perdere molti liquidi e sali minerali. L'acqua di cocco contiene molti sali minerali come: calcio, ferro, manganese, magnesio, zinco, non solo anche vitamine. In estate soprattutto, dissetatevi con un frullato con acqua di cocco. Una bevanda alternativa a quelle specifiche per gli sportivi e agli energy drink, perchè previene i crampi muscolari. SULLO STESSO ARGOMENTO: Sport | Quanto è giusto farne 4- Facilita la digestione: grazie agli enzimi bioattivi, la digestione è facilitata. L'acqua di cocco è consigliata alle persone che soffrono di problemi digestivi. Chiedete sempre il parere medico, anche se si può assumere, perchè non ha particolari controindicazioni. 5- Metabolismo: mantiene sotto controllo il peso corporeo. Se si beve regolarmente aiuta a perdere i chili di troppo, ma solo se si abbina una dieta sana ed equilibrata, non solo, si deve svolgere un'attività fisica regolare. L'acqua di cocco, inoltre va a ridurre il gonfiore addominale. 6- Combattere la cellulite: l'acqua di cocco, va a stimolare la circolazione sanguigna, e va a liberare il corpo dalle scorie. Quindi non solo riduce il gonfiore ma combatte gli inestetismi della cellulite. 7- Cura i capelli: un prodotto perfetto per trattare i capelli secchi e sfibrati. Utilizzate l'acqua di cocco all'ultimo risciacquo, dopo aver lavato bene i capelli con lo shampoo e applicato il balsamo. 8- Elimina la forfora: contrasta la formazione di forfora, basta versarla sui capelli sopo lo shampoo abituale. Utilizzate però lo shampoo per curare la forfora. 9- Idrata la pelle: non solo idrata l'organismo, ma anche la pelle del corpo, grazie all'azione purificante è utile anche in caso di brufoli. Potete anche preparare una maschera idratante e nutriente per la pelle. Basta miscelare acqua di cocco e miele, doverete formare una pasta cremosa, poi applicate sul viso e lasciate agire per 30 minuti e poi risciacquate. In alternativa potete utilizzare l'acqua di cocco per contrastare i segni dell'invecchiamento, preparando una maschera. Mettete in una terrina lo yogurt intero tre cucchiai di acqua di cocco, applicate dopo aver miscelato bene sul viso, collo e decolleté per almeno 15 minuti e poi sciacquate bene. 10- Allevia problemi urinari: bere l'acqua di cocco è consigliato per le persone che soffrono di problemi renali. Infatti va a purificare la vescica, eliminando le tossine in eccesso e aiuta a prevenire le infezioni del tratto urinario.

11- Gravidanza: molto utile soprattutto se si presentano alcuni problemi. L’acidità di stomaco il bruciore di stomaco o la stitichezza, sono frequenti in tantissime donne. L’acqua di cocco potrebbe essere di aiuto, perchè va a migliorare i livelli del liquido amniotico, chiedete sempre il parere del ginecologo.

12 Apporta energia: bere regolarmente l’acqua di cocco, aiuta in particolari condizioni, soprattutto quando ci si sente spossati e stanchi. Apporta energia e stimola la produzione di ormoni da parte della tiroide e stimolando il metabolismo.

13- Aumenta il livello di colesterolo HDL: in questo modo apporta anche benefici a livello cardiovascolare.