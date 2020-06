Frullati e smoothie per dissetarsi in estate | scopri le ricette

I frullati e gli smoothie, sono bevande perfette per dissetarsi durante la stagione estiva, per affrontare il caldo torrido. Scopri le ricette da realizzare a casa.

L‘estate è alle porte, occorre prepararsi al caldo torrido, in modo da affrontare al meglio questa stagione.

La voglia di tante persone è sempre quella di bere e consumare cibi freschi, ma non basta solo questo, bisogna porre attenzione alla scelta degli alimenti che devono essere sempre salutari oltre a rinfrescarci.

Che ne dite di frullati a base di frutta che sono molto dissetanti?

Non solo, sono ricchi in vitamine e sali minerali, apportano fibre che regolarizzano l’intestino e aumentano il senso di sazietà.

Noi di CheDonna.it abbiamo selezionato degli smoothie e frullati estivi da preparare casa facilmente e in poco tempo che apportano fibre, vitamine e antiossidanti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mix di frullati per bambini: contro lo stress, per la calma ed energizzante

Frullati e smoothie: perchè fanno bene

Gli smoothie o i frullati sono due bevande fresche e dissetanti, ma bisogna fare una scelta mirata degli ingredienti.

Gli smoothie a differenza dei frullati hanno una consistenza più densa, sono una vera e propria purea, che non tutti preferiscono per la loro consistenza e declinano la scelta sui frullati.

Entrambi apportano vitamine e sali minerali, si preparano con la frutta di stagione, esaminiamo in dettaglio.

vitamina C : un alleato per rinforzare il sistema immunitario;

: un alleato per rinforzare il sistema immunitario; fibre : aumentano il senso di sazietà e favoriscono il transito intestinale;

: aumentano il senso di sazietà e favoriscono il transito intestinale; sali minerali : indispensabili in estate, reintegrano soprattutto il magnesio e il potassio che si perdono con il,sudore;

: indispensabili in estate, reintegrano soprattutto il magnesio e il potassio che si perdono con il,sudore; antiossidanti: come il betacarotene e la vitamina C, che vanno a contrastare i radicali liberi, proteggendo la pelle dall’invecchiamento e dai raggi solari

Sia gli smoothie che i frullati estivi si possono consumare come spuntini di metà mattinata o di pomeriggio. Ma nessuno vieta di berli regolarmente a colazione, accompagnati da snack salutari come barrette di avena, biscotti con avena e banane.

In alternativa anche con fette biscottate ai cereali o dolci preparati in casa con la farina integrale.

Smoothie: 4 ricette da preparare a casa per dissetarvi al meglio

Iniziamo subito con 3 ricette facili e soprattutto gustose, da preparare a casa per affrontare il caldo torrido.

1- Smoothie con frutti di bosco e kiwi

Una bevanda perfetta per l’estate, ricca in vitamina C , non solo è fresca ed energizzante che protegge il sistema immunitario.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dieta per le difese immunitarie | frutta e verdura contro il Covid-19

Ingredienti per 2 persone:

250 g ananas pulita

100 g lamponi

100 g fragole

2 kiwi

2 limoni il succo

menta qualche foglia

1 cucchiaio miele

Preparazione

Iniziate a spremere il succo dei limoni e lo tenete da parte, poi tagliate a pezzi l’ananas già pulita, poi sbucciate i kiwi e li tagliate a pezzi. Lavate le fragole e i lamponi, asciugateli per bene. asciugali. In un frullatore, mettete i kiwi, l’ananas, le fragole e i lamponi, unite il succo di limone e frullate bene. Aggiungete il miele se lo preferite più dolce.

2 Smoothie al latte di avena, banana e datteri

Lo smoothie al latte di avena e banane è una bevanda molto dolce, perfetta per dare il pieno di energia, soprattutto quando vi sentite spossati.

Ingredienti per 2 persone:

2 banane

120 g latte di avena

30 g datteri morbidi senza nocciolo

1 stecca vaniglia

Preparazione

Incidete la bacca di vaniglia ed eliminate tutti i semi, li mettete in infusione nel latte, trasferite in frigo per 30 minuti. Poi in un boccale del frullatore mettete la vaniglia con i datteri e la banana, frullate fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Potete anche aggiungere lo smoothie alla frutta fresca in una ciotola.

3 Smoothie di carota e ananas

Lo smoothie di carote e zenzero, è perfetta anche a colazione, soprattutto quando siete in vacanza. Gustatelo anche di pomeriggio o dopo aver praticato dell’attività fisica, avrete tanto bisogno di dissetarvi.

Ingredienti per due persone:

250 g ananas già pulito

200 g mele

100 g carote

2 g zenzero fresco

1 g curcuma fresca

1 cucchiaino miele o sciroppo d’agave

acqua se necessario (nel caso sia troppo troppo denso)

Preparazione

Iniziate a tagliare a pezzi la polpa d’ananas già pulita, poi lavate e sbucciate le carote e le mele. Tagliate entrambe a pezzetti piccoli e mettete in un frullatore insieme allo zenzero e curcuma pelate, l’ananas e frullate.

Se è necessario aggiungete l’acqua fredda e il miele.

4- Smoothie con carote e albicocche

Lo smoothie con carote e albicocche è rinfrescante ma soprattutto ricco in carotene, perfetto per facilitare l’abbronzatura. Inoltre protegge la pelle dagli effetti nocivi del sole e garantisce un’abbronzatura omogenea.

Ingredienti per due persone:

150 g albicocche

100 g carote

100 g latte di mandorle

1 mela verde

1 cucchiaio miele o sciroppo d’agave

cannella q.b.

Preparazione

Iniziate a lavare le pesche e le albicocche, poi togliete i piccioli e tagliali a pezzetti, poi lavate e sbucciate la mela e le carote e tagliatele a pezzi. Frullate il tutto e unite il latte di mandorle, dovrete ottenere un composto liscio e omogeneo. Aggiungete la cannella e il miele.

Frullati estivi: scopri le ricette

In alternativa agli smoothie, potete optare per i frullati se preferite una bevanda meno corposa. Ecco alcuni da preparare a casa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dieta detox di primavera | tre giorni purificanti per stare meglio

1- Frullato di mango e fragola

Un frullato che si prepara in poco tempo e molto dissetante, le fragole piacciano a tutti, un frutto davvero unico.

Ingredienti per 2 persone

polpa di 1 mango

6 fragole

250 ml di nettare di albicocca

Preparazione

In un frullatore mettete le fragole lavate e tagliate e pezzetti, la polpa del mango, il nettare di albicocca, poi frullate e bevete fresco.

2- Frullato al melone bianco e ananas

Il frullato di ananas è rinfrescante e disintossicante, ricco di sostanze benefiche per l’organismo. Aiuta a mantenervi in forma.

Ingredienti per 2 persone

250 ml di succo di ananas

140 g di melone bianco

1 cucchiaio di succo di lime

Preparazione

Iniziate e sbucciare il melone e tagliatelo a cubetti, poi mettete nel frullatore con il succo di ananas, e quello di lime. Frullate e servite freddo.

Adesso tocca a voi, scegliete la ricetta che vi ispira di più, così potrete dissetarvi ogni volta che lo desiderate.