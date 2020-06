Michelle Hunziker triste e nostalgica sui social: la conduttrice di Striscia la Notizia scrive un messaggio per lei. “Mi manchi”.

Messaggio malinconico di Michelle Hunziker su Instagram. La conduttrice di Striscia la Notizia ha pubblicato una foto su Instagram lanciando un messaggio importante. “Mi manchi”, ha scritto la Hunziker alla figlia Aurora con cui ha trascorso tutta la quarantena.

Michelle Hunziker, il messaggio per la figlia Aurora: “la casa è vuota senza di te”

Michelle Hunziker, follmente innamorata dei suoi figli al punto che nei giorni è stata lanciata l’indiscrezione di una presunta, quarta gravidanza che la conduttrice ha successivamente smentito a Striscia la Notizia, sui propri profili social, ha pubblicato una foto in cui è con la figlia Aurora di cui sente molto la mancanza.

“Miss u…❤️ dopo questi mesi passati insieme con grande intensità…la casa è vuota senza di te Pupi…tornaaaaaaaaaaaaaa!”, ha scritto Michelle alla sua Aurora.



“Torno presto mammotta”, è stata la risposta della primogenita della Hunziker che, dopo aver trascorso la quarantena con la madre, Tomaso Trussardi, le sorelline Sole e Celeste, il fidanzato Goffredo e l’amica Sara Daniele, è tornata nella sua casa.

Tra Michelle e la figlia Aurora c’è un rapporto davvero speciale. La Ramazzotti è nata quando Michelle aveva solo 19 anni. Le due sono cresciute preticamente insieme e con il tempo hanno costruito un rapporto splendido al punto da parlare di tutto, tranne che di una cosa.

“Possiamo parlare di tutto. Anche del sesso. Cioè, voglio dire, in realtà non sto della mia vita sessuale, ma di quella di Aurora…”, ha detto mamma Michelle in un’intervista rilasciata magazine tedesco Galà Magazine e provocando la reazione di Aurora che ha risposto – “Potresti parlare della tua vita sessuale, va bene per me. Ognuno fa sesso, è qualcosa di completamente normale. O ti vergogni di te stessa?”,

Michelle, dunque, sente la mancanza della sua primogenita che, ormai, vive da sola, lavora ed è una giovane donna serena, felice e innamorata del suo Goffredo.