Nadia Toffa, il ricordo della mamma | “Oggi avresti compiuto gli anni”

Nadia Toffa il 10 giugno avrebbe festeggiato 41 anni. Mamma Margherita commuove sul web e la celebrano anche i colleghi de ‘Le Iene’

Nadia Toffa e un ricordo che ancora fa male, soprattutto alla mamma. Oggi, 10 giugno, lei avrebbe compiuto 41 anni ma la sua vita si è fermata al 13 agosto scorso, consumata dal male contro cui ha lottato a lungo.

Così la signora Margherita ha scelto di celebrarla ancora una volta sulla pagina Facebook della fondazione benefica che porta il suo nome: “Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi”, ha scritto. E ha ricordato la gioia e l’amore che ha trasmesso a tutti in vita, ricorcando di apprezzare sempre la vita come un dono.

Nadia è stata anche ricordata dai suoi amici de ‘Le Iene’. Nel finale della puntata di ieri sera, Nina Palmieri, insieme a Veronica Ruggeri e Roberta Rei, ha aspettato mezzanotte per salutarla: “La nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto e buonanotte Nadia”. Parole che sono anche quelle di chi le ha sempre voluto bene.