Ombretto marrone | il trend occhi per l’inverno 2020

L’ombretto marrone, sarà protagonista assoluto del makeup occhi per l’inverno 2020. Tante le tonalità che renderanno lo sguardo magnetico, scopriamo come applicarlo.

L’ombretto marrone, in cialda o in polvere libera, sarà il protagonista del makeup occhi dell’autunno inverno 2020. Tante le tonalità che vestiranno lo sguardo in finish diversi tra loro.

Le nuances tendenti al rosso perfette per vestire gli occhi chiari, mentre quelle più calde saranno perfette per enfatizzare gli occhi castani. Scopriamo tutti i modi per utilizzare l’ombretto marrone e i makeup che si possono realizzare. Scopri anche le tendenze labbra per l’inverno 2020.

Come utilizzare l’ombretto marrone per realizzare il makeup occhi per l’inverno 2020

L’ombretto marrone non potrà mancare nel makeup beauty dell’inverno 2020. Sarà infatti protagonista, assieme a tutte le tonalità della terra, del trucco occhi. Vestirà lo sguardo di magnetismo ed eleganza in modo raffinato e composto, ma potrà regalare profondità allo sguardo in uno smoky eyes di forte impatto.

Scopriamo tutti i makeup che si possono realizzare con l’ombretto marrone.

Lo smokey eye

Lo smokey eye sui toni del marrone è un makeup di grande effetto, una alternativa al classico sulle tonalità del nero e del grigio perfetto per addolcire lo sguardo. Una sfumatura che si alleggerisce dalla rima palpebrale verso l’alto che potrà essere realizzata con due tonalità di marrone, una scura, l’altra media e un ombretto chiaro.

L’eye liner

L’ombretto marrone, nelle formulazioni in crema o wet & dry puo essere utilizzato come eye liner per bordare l’occhio in modo elegante e discreto. Una piccola sfumatura nella piega dell’occhio verso l’esterno e lo sguardo diventerà magnetico.

Il makeup marrone luminoso

Il makeup marrone luminoso, potrà essere realizzato applicando al centro della palpebra un ombretto dal finish shimmer che potrà essere un oro, o un taupe caldo. Il resto dell’occhio potrà essere truccato con degli ombretti marroni di diverse tonalità.

ll makeup marrone per gli occhi chiari

Gli occhi chiari saranno meravigliosi se truccati con le tonalità di diversi ombretti marroni, abbinati ad una bordatura di eye liner nero che farà risaltare ancor di più l’iride chiara.

Il makeup marrone per occhi scuri

Gli occhi scuri, saranno enfatizzati da tutte le tonalità più calde di ombretto marrone. Piccolo segreto per far risaltare l’iride marrone, utilizzare un ombretto luminoso e chiaro al centro della palpebra mobile. Perfette le sfumature dell’oro e dei ramati.

Il makeup occhi si vestirà di luce e di colori caldi in questo autunno inverno 2020 e sarà caratterizzato da un effetto nude e naturale, per dare spazio alle labbra che invece si vestiranno di fuoco. Scopri le 5 tendenze makeup per l’inverno 2020.