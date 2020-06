Primo piatto | pasta fagioli tonno e cipollotti -VIDEO

Un primo piatto gustoso e particolare, una pasta e fagioli asciutta ed estiva con un accostamento classico di tonno e cipollotti.

Se siete alla ricerca di un primo piatto corposo, dal gusto tradizionale e semplice ed economico da preparare, la pasta con fagioli, tonno e cipollotti è la ricetta giusta.

Un condimento povero per un primo piatto che conquisterà il palato al primo assaggio. Una pasta e fagioli da proporre agli amici per una serata in compagnia e magari passata all’aperto. Se ami i legumi, scopri come preparare i ceci glassati con broccoli e riso basmati.

Come preparare la pasta e fagioli con tonno e cipollotti | il video tutorial

Per preparare la pasta e fagioli con tonno e cipollotti, avrete bisogno di:

400 grammi di mezze penne

1 scatola da 400 grammi di fagioli (250 grammi scolati)

160 grammi di tonno sott’olio sgocciolato

2 cipollotti freschi

1 spicchio d’aglio

2-3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

pepe quanto basta

scorza di lime (facoltativa)

Per prima cosa si dovrà mettere sul fuoco una pila di acqua bollente e salata per la cottura della pasta. La pasta che si utilizzerà sono le mezze penne, un formato che si presta molto bene a questo tipo di ricetta.

In una padella si metterà un fondo di olio di oliva, uno spicchio di aglio per aromatizzare l’olio e si leverà dopo qualche minuto. Nel frattempo si taglierà il cipollotto fresco e si verseranno nella padella i fagioli scolati dell’acqua di conservazione.

Ai fagioli si unirà il tonno sgocciolato e si farà insaporire assieme ai fagioli facendoli spadellare assieme. Quando la pasta sarà pronta al dente, si potrà mettere direttamente nella padella del condimento e si farà saltare assieme ad esso. Si aggiungerà in fine il cipollotto fresco e la pasta sarà pronta per essere servita aggiungendo del pepe nero e a piacere, un poco di scorza grattugiata di lime.

I primi piatti più semplici, preparati con ingredienti genuini e tradizionali sono quelli che entrano nel cuore e nella quotidianità di una famiglia. Scopri come preparare gli spaghetti alla Carrettiera.