Calamarata con ragù di pesce spada -VIDEO

Un primo piatto ricco, gustoso e dal sapore unico, la calamarata con ragu di pesce spada. Scopriamo come prepararla.

La Calamarata con ragu di pesce spada, è un primo piatto tipico che racchiude in se tutto il sapore del mediterraneo. Il nome deriva dal formato di pasta che per la sua forma, riesce a raccogliere perfettamente il condimento e ricorda gli anelli di calamaro.

In questa versione, la calamarata, sarà preparata con un gustoso ragu di pesce spada, pomodorini freschi, aglio e gli immancabili capperi. Una ricetta semplice, estiva e che conquisterà anche i palati più raffinati. Se ami i primi piatti di pesce, scopri come preparare le pennette rigate con salmone e vodka | un primo piatto intramontabile.

Come preparare la calamarata con ragu di pesce spada | il video tutorial

Per preparare la calamarata con ragu di pesce spada, avrete bisogno di:

320 grammi di calamarata

300 grammi di pesce spada in trancio

30 grammi di olio extra vergine di oliva

20 grammi di vino bianco

1 spicchio d’aglio

3 ciuffi di prezzemolo da tritare

pepe nero quanto basta

sale fino quanto basta

per il sugo di pomodorini

400 grammi di pomodoro ciliegino

30 grammi di olio extra vergine di oliva

10 grammi di capperi sott’aceto

1 spicchio d’aglio

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

Per prima cosa si dovrà preparare il sugo di pomodorini, lavandoli, tagliandoli e mettendoli in una padella con dell’olio di oliva e dell’aglio. Dopo aver salato e pepato e aggiunto i capperi, si lasceranno cuocere per circa 20 minuti a fuoco moderato.

Il pesce spada andrà pulito della pelle e tagliato a cubetti e nel frattempo si potrà mettere sul fuoco la pentola con l’acqua per la cottura della pasta. Il pesce spada andrà rosolato in una padella con olio e aglio e sfumato con del vino bianco.

Quando la pasta sarà cotta al dente, si dovranno eliminare gli spicchi di aglio dai pomodorini e dal pesce spada e, dopo aver unito i due ingredienti, si farà spadellare la pasta aggiungendo del prezzemolo fresco e tritato.

La calamarata al ragu di pesce spada, andrà servita ben calda e potrà essere conservata in frigorifero per un giorno se ne dovesse avanzare. Scopri come preparare le lasagne al salmone con crema di robiola | un primo piatto completo.