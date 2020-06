Primo piatto | spaghetti alla Carrettiera -VIDEO

Gli spaghetti alla Carrettiera, un primo piatto gustoso ed estivo con pochi e semplici ingredienti. Una ricetta semplice e veloce da preparare.

Se siete alla ricerca di un primo piatto fresco, perfetto per tutta la famiglia e soprattutto gustoso, gli spaghetti alla Carrettiera è la ricetta perfetta per voi. Il gusto mediterraneo in un piatto di spaghetti che potranno essere preparati in modo veloce e anche economico.

Scopri come preparare questo primo piatto, che potrà essere perfetto per una cena all’aperto, una spaghettata tra amici e anche per i più piccoli che troveranno piacevoli gli ingredienti semplici e genuini. Se ami i primi piatti freschi non perdere la ricetta delle Trofie con datterini, olive nere e pinoli.

Come preparare gli spaghetti alla Carrettiera | il video tutorial

Per preparare gli spaghetti alla Carrettiera, avrete bisogno di:

200 grammi di spaghetti

400 grammi di pomodori maturi (san marzano)

4-5 foglie di basilico

sale quanto basta

pepe quanto basta

olio extravergine di oliva

3-4 cucchiai di parmigiano

Per prima cosa si metterà sul fuoco la pentola con l’acqua per cuocere la pasta, che se trafilata al bronzo, raccoglierà meglio il condimento. Nel frattempo si potranno lavare e tagliare a cubetti i pomodori, che dovranno essere preferibilmente San Marzano belli maturi, o altri pomodori da sugo.

Una volta tagliati i pomodori si metteranno in una bella ciotola di vetro, dove si condiranno con sale e olio extra vergine di oliva e anche del pepe se piace.

Una volta cotta la pasta al dente, si scolerà e si aggiungerà ai pomodori conditi e mescolando si potranno aggiungere le foglie di basilico tagliate a pezzetti e il parmigiano grattugiato. La pasta potrà essere servita arricchita con scagliette di parmigiano che regaleranno un aspetto delizioso al piatto.

Una pasta davvero semplice e veloce da preparare che potrà essere utilizzata anche come primo piatto freddo, da preparare per un pic-nic, magari prediligendo un formato di pasta corta, come i fusilli o le farfalle. Scopri come preparare gli spaghetti alle noci saporiti e cremosi.