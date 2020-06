Trucco labbra | le tendenze per l’inverno 2020

Le labbra nel prossimo inverno 2020 si vestono di un fascino discreto, con colori nude, con una gamma di eleganti rossi e con un velo di gloss che torna a creare tendenza.

Le labbra nel prossimo inverno 2020 diventano protagoniste del fascino femminile in modo elegante, discreto e con un solo tocco di colore, il rosso. Le red lips, in tutte le sfumature e i finish, saranno l’unica cornice colorata ai nostri sorrisi.

Tonalità nude e gloss vestiranno le labbra in modo raffinato, con texture avvolgenti, idratanti e soprattutto con un finish che diventa brillante. I colori matte non ci abbandoneranno ma non saranno più protagonisti insieme alle tinte labbra. Il rossetto torna, nella sua forma più storica, in uno stick per regalarci delle ‘red lips’ piene di passione. Scopri le tendenze per i rossetti dell’estate 2020.

Labbra | le tendenze makeup per l’inverno 2020 e i consigli per prepararle al trucco

Le labbra, non saranno le protagoniste assolute del makeup per l’inverno 2020, regaleranno un fascino discreto lasciando spazio al trucco occhi e ad un incarnato luminoso, ma vestiranno il sorriso di un fascino antico, con tutte le tonalità di rosso in diversi finish, primo fra tutti quello shimmer e dalla texture avvolgente.

Delle labbra da pin-up che saranno aranciate per le donne dai toni mediterranei e con un sotto tono freddo per le donne dalla pelle chiara. Via libera al nude, in tutte le sue nuance ma soprattutto quelle del malva, del beige e dei rosa.

Il gloss sarà il miglior amico delle nostre labbra, sia il giorno che la sera, quando si vestirà di luce e di micro glitter in formulazioni super idratanti. Ma scopriamo come preparare perfettamente le labbra al trucco.

Per sfoggiare un bel rossetto, le labbra dovranno essere perfettamente lisce ed idratate e per renderle sempre perfette ci si dovrà abituare ad una routine di bellezza specifica, non abbandonando mai dei trattamenti molto semplici ma efficaci.

Lo scrub settimanale non dovrà mai mancare, e lo si potrà fare miscelando del miele con dello zucchero. Dopo aver massaggiato il prodotto esfoliante con delicati massaggi circolari, si risciacqueranno le labbra e si idrateranno con un burro di cacao ricco di rimedi naturali e oli vegetali.

Massaggiare le labbra per qualche minuto prima di applicare il rossetto, le renderà più turgide regalando un naturale effetto volume. Se ami il makeup scopri come realizzare un trucco completo con soli 3 prodotti.