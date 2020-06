Rossetti | i colori di tendenza per l’estate 2020

L’estate è alle porte, non fatevi trovare impreparate, scoprite le tonalità di rossetti da sfoggiare. Ecco i colori più cool da sfoggiare.

Il rossetto è il cosmetico più amato delle donne, un alleato di bellezza che non può mai mancare nel beauty case. E’ l’ultimo step del make up che fa apparire le vostre labbra più carnose e belle, indipendentemente dal colore e dal finish.

Una vera e propria arma di seduzione, a cui nessuna donna riesce a rinunciare.

Il makeup ci accompagna ogni giorno, in particolar modo è il rossetto, talvolta basta solo quello per illuminare il viso, infatti spesso viene utilizzato.

Viene applicato più volte al giorno, soprattutto se si trascorrono molte ore fuori casa, in particolar modo dopo aver bevuto il caffè o sgranocchiato qualche snack. Purtroppo del rossetto non c’è più traccia, perciò è indispensabile portarselo con sè.

Ogni stagione vuole i suoi colori si tende a seguire la moda, ma quai saranno le tendenze per l’estate 2020?

Noi di CheDonna.it, vi sveliamo le tonalità dei rossetti di questa stagione, così da non trovarvi impreparate.

Rossetti: le nuance perfette per l’estate 2020

L’estate è quasi alle porte, anche se si dovrà indossare la mascherina, potete comunque informarvi sulle tendenze dei rossetti per questa estate 2020. Mai farsi trovare impreparate!

Poi se siete all’aria aperta e mantenete la distanza di sicurezza, potete non indossare la mascherina, quindi potrete sfoggiare il rossetto.

Ecco i colori di tendenza per questa bellissima stagione.

1-Rosa: è il colore per eccellenza, simbolo dell’estate. Ricorda il colore dei fiori e della primavera, diverse nuance potete scegliere, da quelle più delicate a quelle più intense. Una tonalità perfetta per chi non ama il rosso. Potete scegliere la sfumatura che vi entusiasma di più, fate sempre attenzione deve andare d’accordo con il vostro incarnato. Il rosa-pesca è perfetto per le donne bionde, basta non esagerare con il blush, per evitare un trucco viso troppo vistoso. Il rosa “baby” invece è consigliato alle donne con gli cocchi chiari e con sottotono rosa.

2- Rosso: non può mai mancare, è il rossetto jolly, presente e perfetto in ogni stagione. Sarà il protagonista di questa stagione, si spazierà dal rosso corallo a quello rosso fuoco. Si consiglia un finish vellutato, intermedio tra quello lucido e l’opaco, sicuramente ognuna potrà scegliere quello che preferisce. Perchè si sa il rosso non sta bene a tutte e non piace a tutte!

3- Viola: anche le nuance scure sono concesse in estate, non solo in inverno. Oltre al viola anche il bordeaux, si può tranquillamente applicare sulle labbra. Il finish lo scegliete voi, dipende dalle vostre labbra e dall’occasione.

4– Nude: non può mai mancare perfetto in ogni occasione e in ogni momento della giornata. Perfetto soprattutto se avete un trucco viso molto marcato. Il rossetto color carne che tende al marroncino, perfetto per le donne con carnagione olivastra. In caso di carnagione chiara, scegliete un colore che tende al rosa.

5- Arancione: perfetto per la pelle molto abbronzata, inoltre va a valorizzare il viso con sottotono caldo.

Consigli per una tenuta maggiore

Dopo aver scoperto le tendenze di rossetto per questa estate, è importante applicarlo in modo corretto, così da garantire una maggiore tenuta, scopriamo come.

1- Primer: indispensabile per garantire una maggiore tenuta, inoltre garantisce una stesura impeccabile e omogenea.

2- Disegnare le labbra: se definite il contorno labbra con la matita, garantirà un buon risultato. Scegliete una matita della stessa nuance del rossetto o di un sottotono più chiaro. L’unica raccomandazione è di disegnare bene, la precisione è la parola d’ordine. Se sbagliate utilizzate il correttore per rimediare.

3- Applicare il rossetto: iniziate dal centro per poi arrivare all’esterno. Per una precisione impeccabile, utilizzate un pennellino per labbra e distribuite uniformemente il prodotto.

4- Tamponare la parte interna: utilizzate un fazzoletto di carta, tamponate le labbra interne. E’ una tecnica per evitare che si possano macchiare i denti, come spesso accade.

5- Fissate con la cipria: un passaggio facoltativo, ma potrebbe essere utile per prolungare la durata del rossetto.