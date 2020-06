Makeup | 5 tendenze per l’inverno 2020

Le 5 tendenze makeup per l’inverno 2020. I ‘must have’ della stagione ai quali non potremo rinunciare.

Il makeup è uno degli amici fidati di una donna e senza alcun dubbio quello che riesce a tirar fuori il meglio da ogni ragazza. Colori, texture, luminescenze e finish, i particolari che rendono ogni trucco unico e che ogni anno seguono delle tendenze.

Scopriamo le 5 tendenze per il makeup dell’autunno inverno 2020 di cui difficilmente potremo fare a meno. L’arrivo della stagione più rigida porterà ancora con se l’utilizzo delle mascherine? Questa per adesso resta soltanto una previsione ma in ogni caso, si potrà puntare sul trucco occhi che sarà il vero protagonista. Scopri tutti i consigli per truccarti con la mascherina.

Makeup | le 5 tendenze ‘miust have’ per l’autunno inverno 2020

Il makeup ci accompagna ogni giorno, fosse anche soltanto con un tocco di mascara e un velo di gloss. Ogni stagione vuole i suoi colori e segue le tendenze proposte nelle più prestigiose passerelle della moda. Il prossimo inverno sarà protagonista una donna dai toni nude, con labbra in primo piano che vedrà il ritorno delle ‘red lips’ in tutte le più belle sfumature. Ma scopriamo le 5 tendenze makeup delle quali non potremo proprio fare a meno nel prossimo autunno inverno.

1-Labbra rosse

Le labbra così come le unghie si vestiranno di rosso, un colore capace di accendere i sorrisi e la passione. Le tonalità saranno diverse e tutte in grado di sposarsi perfettamente con i vari incarnati. Via libera agli aranciati e ai corallo caldi per le donne mediterranee e alle tonalità dal sottotono più freddo per le donne bionde e dalla carnagione chiara. Per quanto riguarda il finish dei rossetti, il prossimo inverno ci sarà posto per tutte le texture, dalle ultra matte al lucido.

2-Sopracciglia naturali

L’epoca delle sopracciglia perfettamente pulite e delineate è decisamente tramontata e nella prossima stagione invernale, questo diventerà un ‘concetto chiave’ del look femminile. L’arco sopraccigliare infatti dovrà essere molto naturale, folto e ove ci sia bisogno, enfatizzato da prodotti professionali.

3-Ombretti

Gli ombretti si vestiranno con i colori della terra. I marroni saranno protagonisti in tutte le tonalità, dalle più calde e aranciate ai toni più freddi che virano al grigio. Gli occhi castani saranno incorniciati da tonalità calde e bruciate come i ramati e gli arancio. I finish degli ombretti come per quelli dei rossetti saranno diversi, dall’opaco al glitter.

4- Il Blush

Il blush torna ad essere protagonista della base viso, che nella prossima stagione sarà davvero naturale e libera dalle texture corpose di fondi e ciprie matificanti. I toni più ‘glam’ per il blush invernale saranno i rosati, che regaleranno all’incarnato un aspetto sano e luminoso.

5-Eye liner

Per chi ama il trucco occhi essenziale, l’eye liner diventerà estremamente grafico e si vestirà di colori, soprattutto le tonalità più accese e vibranti. Il tratto sarà deciso e importante, sviluppato verso l’esterno per un effetto ‘cat eyes’ irresistibile.

Il makeup della prossima stagione vestirà la donna di femminilità molto naturale, e il segreto per un nude look perfetto risiede in una skin care curata e personalizzata, scopri come prenderti cura del viso in modo perfetto.