Olio di Rosa Mosqueta | le preziose proprietà per la pelle

L’olio di Rosa Mosqueta è un prezioso elisir di bellezza per la nostra pelle, sia del viso che del corpo. Scopriamone tutte le proprietà.

I rimedi che la natura ci dona per prenderci cura della nostra pelle sono molti, ma la Rosa Mosqueta, in particolare è un rimedio naturale d’eccellenza perfetto per prendersi cura del viso e del corpo, soprattutto in presenza di condizioni particolari, come la presenza di cicatrici e smagliature.

Scopriamo tutte le proprietà dell’olio di Rosa Mosqueta che potrà essere un trattamento di bellezza da applicare ogni giorno e i cui risultati non tarderanno ad arrivare. Se ami i rimedi naturali scopri tutte le proprietà dell’olio di Tamanù.

Olio di Rosa Mosqueta | le molteplici proprietà per la bellezza della nostra pelle

L’olio di Rosa Mosqueta si ricava dalla spremitura dei semi della pianta orginaria del Cile, ed è ricchissimo di vitamina E, diventando così un ottimo anti ossidante ed un prodotto anti age alla portata di tutti.

I grassi polinsaturi contenuti nell’olio spremuto a freddo, regalano alla Rosa Mosqueta la possibilità di rinnovare le cellule combattendo l’azione dei radicali liberi sulla nostra pelle, rigenerandola anche grazie alla presenza della vitamina K, del retinolo e dello squalene.

La vitamina K è un anti coagulante e conferisce all’olio di Rosa Mosqueta, la proprietà di lenire le pelli colpite per esempio dalla couperose, mentre il retinolo, la vitamina A, è uno degli ingredienti principali dei migliori trattamenti anti invecchiamento.

L’olio di Rosa Mosqueta dunque favorisce la rigenerazione e la riparazione dei tessuti ed è un rimedio naturale perfetto per trattare le pelli colpite dall’acne e riduce anche cicatrici e segni del tempo come le rughe.

Ma come utilizzare l’olio di Rosa Mosqueta nella skin care giornaliera? Lo si può utilizzare in purezza, nel trattamento di cicatrici, rughe profonde, su lesioni della pelle e sulle smagliature, mentre miscelato ad altri oli vegetali o alla propria crema trattamento preferita, per ricevere profondi benefici per la pelle sia del viso che del corpo.

Quest’ olio molto prezioso si può trovare nelle migliori erboristerie e nelle farmacie, va conservato lontano dalla luce del sole e in un luogo fresco e asciutto. Scopri anche tutte le proprietà dell’olio di Borragine per la salute e la bellezza della pelle.