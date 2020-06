Olio di Tamanù | le preziose proprietà per la pelle

L’olio di Tamanù è un’olio di origine vegetale molto prezioso per la salute e la bellezza della nostra pelle. Le proprietà di questo rimedio naturale.

L’olio di Tamanù è un olio vegetale davvero prezioso per la bellezza e la salute della nostra pelle anche se risulta essere sconosciuto alla maggior parte delle persone.

Originario di un albero proveniente dall’Asia, è un olio che si ricava dalla premitura a freddo dei noccioli dei frutti della pianta e può essere considerato un prezioso elisir per la pelle. Se ami gli oli vegetali, scopri tutte le proprietà dell’olio di Borragine.

Olio di Tamanù | le origini e gli utilizzi per la salute e la bellezza della nostra pelle

L’olio di Tamanù è un prezioso elisir che si ricava dalla pianta Calophyllum Inophyllum originaria dell’Asia. La premitura a freddo dei noccioli dei frutti della pianta, danno origine ad un olio aromatico di un bel verde intenso.

L’olio di Tamanù vanta diverse proprietà tra cui quelle anti ossidanti, antinfiammatorie e anche lenitive. Perfetto come potente anti rughè, è un ottimo rimedio da utilizzare in caso di lesioni della pelle o irritazioni.

Per la bellezza della nostra pelle, l’olio di Tamanù, agisce come un anti età fortemente idratante. Dona inoltre molta elasticità alla pelle ed è perfetto per prevenire le smagliature, soprattutto nel periodo della gravidanza. Ricco di sostanze come xantoni e coumarine riesce a preservare la pelle dall’azione dei radicali liberi.

Oltre che per la bellezza della nostra pelle, l’olio di Tamanù può essere utilizzato per lenire e sfiammare la pelle sottoposta a stress come traumi, dermatiti, eritemi e punture di insetti. Ottimo per lenire l’eritema da pannolino nei bambini più piccoli.

Questo prezioso olio vegetale, risulta essere anche un anti micotico naturale e un alleato straordinario nel trattamento della dermatite seborroica.

Per veicolare l’olio di Tamanù attraverso la pelle e beneficiare a pieno di tutte le sue proprietà cosmetiche, si dovrà massaggiare sulla pelle umida. L’acqua infatti sarà un ottimo vettore delle molecole dell’olio attraverso l’epidermide. Applicato puro, qualsiasi olio vegetale, non riesce a penetrare a fondo.

L’olio di Tamanù si può trovare nelle erboristerie più fornite o in farmacia. Un rimedio naturale di cui, una volta conosciuto, non potremo più fare a meno. Scopri tutte le proprietà dell’olio di Melograno.