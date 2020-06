Cipolle rosse di Tropea gratinate -VIDEO

Le cipolle rosse di Tropea, sono una varietà di cipolla davvero gustosa e delicata. Scopriamo come prepararle gratinate.

Le cipolle rosse di Tropea sono un ortaggio dal gusto particolarmente delicato, perfette per essere gustate crude in una fresca insalata, si prestano però anche a diverse ricette. Scopriamo come prepararle gratinate, in una ricetta semplice, veloce e che conquisterà tutti al primo assaggio.

La gratinatura, un procedimento che conferirà alle cipolle di tropea un sapore intenso e unico, soprattutto perché preparata con prezzemolo e aglio. Se ami le verdure, non perdere la ricetta di due contorni freddi perfetti per accompagnare i secondi piatti.

Come preparare le cipolle rosse di Tropea gratinate | il video tutorial

Per preparare le cipolle rosse di Tropea gratinate, avrete bisogno di:

800 grammi di cipolle rosse di Tropea

1 bicchiere di aceto di vino bianco

sale grosso quanto basta

1 ciuffo di prezzemolo

1 spicchio d’aglio

pane grattugiato quanto basta

parmigiano grattugiato quanto basta

1 pizzico di sale

olio extra vergine di oliva quanto basta

Per prima cosa si dovranno lavare le cipolle e dopo aver eliminato lo strato esterno si potranno dividere in due per la loro lunghezza. Le cipolle andranno sbollentate per qualche minuto per renderle più morbide.

In una ciotola versare il pangrattato, il parmigiano, il prezzemolo, l’olio extra vergine di oliva, il sale e miscelare il tutto. A questo punto si potranno adagiare le cipolle tagliate a metà su una pirofila da forno o una teglia, irrorata con un giro di olio extra vergine di oliva.

Condire le cipolle con olio e sale e far cuocere per 10 minuti a 180°C. Trascorsi i 10 minuti, si potrà aggiungere la gratinatura sopra le cipolle, versare un’altro giro di olio e infornare per altri 30 minuti a 18a°C.

(Istock)Le cipolle andranno servite ben calde e potranno essere gustate come contorno o come piatto unico, magari con una fetta di pane integrale. Scopri come preparare le mozzarelline impanate.