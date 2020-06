Ricetta vegana | nuggets di Tofu -VIDEO

I nuggets sono una prelibatezza croccante ai quali è difficile rinunciare. Scopriamo come preparare dei gustosi nuggets di Tofu vegani.

Il Tofu è senza dubbio uno degli ingredienti più utilizzati nella cucina vegana, questo perché si presta a diverse preparazioni grazie al suo gusto quasi neutro che si sposa bene con diversi condimenti.

Oggi scopriamo come preparare dei gustosissimi nuggets di Tofu che piaceranno a tutta la famiglia, soprattutto i più piccoli. Dei golosi bocconcini con una panatura croccante che saranno cotti in forno. Se ami la cucina vegana, scopri come preparare un gustoso gelato al mango.

Come preparare i nuggets di Tofu | il video tutorial

Per preparare i nuggets di Tofu, avrete bisogno di:

360 grammi di Tofu al naturale

100 grammi di corn flakes senza zucchero

50 grammi di farina integrale

50 grammi di latte di soia o altro latte vegetale

5 grammi di sale

5 grammi di paprika piccante

6 foglie di salvia

2 rametti di rosmarino

1 pizzico di pepe

La prima cosa da fare sarà frullare i corn flakes, rigorosamente senza zucchero, fino ad ottenere la consistenza di un pan grattato. Nel frattempo si potranno tritare la salvia e il rosmarino unendoli in una ciotola assieme alla farina integrale e ad un pizzico di sale.

Nel latte di soia si dovrà sciogliere la paprika piccante in polvere. Dopo aver tagliato a dadini il Tofu, si dovrà passare prima nella farina integrale e poi nel latte in modo molto veloce e nella panatura di corn flakes.

I dadini di Tofu si potranno adagiare su una teglia foderata di carta da forno e cotti a 180°C per circa 25 minuti, oppure potranno essere tuffati in olio bollente per essere fritti. Di certo saranno ottimi aromatizzati con altre spezie come il curry o la curcuma al posto della paprika piccante. Scopri come preparare un gustoso affettato vegetale con fagioli cannellini.