Ricetta vegana | linguine alle cipolle e paprika -VIDEO

Le linguine alle cipolle e paprika. Un primo piatto gustoso e veloce, perfetto da preparare all’ultimo momento o quando si ha la dispensa vuota.

La pasta è senza dubbio il piatto più amato dagli italiani, ma anche al mondo. Quel piatto perfetto per accogliere gli amici e regalare amore e calore alle persone che amiamo. Oggi vi proponiamo un primo piatto unico nel suo sapore e davvero semplice da preparare, le linguine alle cipolle e paprika.

Quell’idea sfiziosa, perfetta per chi segue una dieta di tipo vegano, che risolve la necessità del momento, quando magari si rientra a casa e si vuol preparare qualcosa di gustoso ma veloce da realizzare. Scopriamo insieme gli ingredienti e la ricetta passo dopo passo. Se ami i primi piatti scopri come preparare il risotto con salmone e radicchio.

Come preparare le linguine alle cipolle e paprika | il video tutorial

Per preparare le linguine con cipolle e paprika, avrete bisogno di:

360 grammi di linguine

4 cipolle bianche

2 cucchiai di paprika dolce

sale quanto basta

olio extra vergine di oliva quanto basta

Per prima cosa si dovranno sbucciare le cipolle, e dopo averle tagliate a metà si dovranno tagliare in modo non troppo sottile. In una padella bella grande, si verserà un giro di olio di oliva e quando avrà raggiunto la temperatura vi si salteranno le cipolle per circa 3 minuti.

Le cipolle dovranno poi essere salate e dopo aver coperto la padella si lasceranno cuocere a fuco dolce per circa 30 minuti. Nel frattempo si sarà buttata la pasta in una pila di acqua bollente e salata e conservando circa una tazza di acqua di cottura della pasta, si scolerà per essere tuffata nel condimento.

Quando le cipolle saranno cotte, andranno insaporite con la paprika dolce e mescolate bene, per poi accogliere la pasta che andrà spadellata per un paio di minuti aggiungendo un poco di acqua di cottura della pasta.

Le linguine alle cipolle e paprika sono pronte da servire calde e conquisteranno tutti al primo assaggio. Ecco come preparare un’altro primo piatto semplice e gustoso, le pennette con i peperoni.