Un’idea davvero graziosa e originale quella di creare una bellissima borsa da mare utilizzando una rete da giardinaggio. Scopriamo come realizzarla.

Se amate il fai da te e volete creare una bellissima borsa da mare con una rete da giardinaggio, non perdete questo video tutorial per realizzarla in modo semplice, divertente, grazioso ed economico. Vi basterà saper realizzare un punto basso all’uncinetto e la borsa sarà pronta in meno di un’ora.

Potrete personalizzarla con i colori che più amate, decorarla con particolari eleganti, o elementi floreali, insomma renderla vostra o perfetta per una persona alla quale volete regalarla.

Come realizzare la borsa da mare con la rete da giardinaggio | il video tutorial

Per realizzare la borsa da mare con la rete da giardinaggio, avrete bisogno di:

rete da giardinaggio

fettuccia bianca o colorata

uncinetto grande

forbici

Per prima cosa si dovranno tagliare i pezzi che comporranno la borsa. I primi due pezzi da tagliare saranno il fronte e il retro della borsa che misureranno 45 quadretti X 36 quadretti.

Poi si taglierà il fondo della borsa che misurerà 12 quadretti X 45 quadretti. I lati della borsa da ritagliare misureranno 36 quadretti X 12 quadretti.

Una volta ritagliati tutti i pezzi, si potranno unire tra di loro iniziando dal fondo da unire al fronte e al retro della borsa. Si uniranno eseguendo dei punti bassi con uncinetto e fettuccia da eseguire in ogni quadratino. In questo modo verrà fuori una cucitura ornamentale che potrà essere bianca o colorata.

Dopo aver unito tutti i pezzi con i punti bassi, si potrà realizzare il bordo della borsa, creando i due manici con una catenella sempre eseguita ad uncinetto.

Per ultima si dovrà tagliare la tasca che andrà posizionata nella parte davanti della borsa che misurerà 19 quadretti per 20 quadretti. Dopo aver eseguito dei punti bassi su quella che sarà la parte superiore della tasca, si dovrà cucire la tasca sulla borsa, eseguendo dei punti bassi con l’uncinetto che uniscano la tasca alla borsa (i punti sono indicati perfettamente nel video tutorial).

Una volta nascoste bene le codine di fettuccia avanzate dai punti bassi, la borsa sarà pronta per essere portata con se in una giornata al mare!