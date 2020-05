8 cose che dimostrano che fare l’amore è il cemento di una coppia

Ecco 8 motivi che dimostrano l’importanza degli abbracci teneri e dei rapporti sessuali in una coppia.



Di recente ti abbiamo svelato qual’è secondo la scienza l‘ora ideale per fare l’amore e anche quale sarebbe la frequenza settimanale dei rapporti sessuali delle coppie felici. Molti studi sono stati e vengono condotti sull’atto sessuale all’interno della coppia e tutti consigliano di farlo il più spesso possibile. Ma perchè fare l’amore fa così bene alla coppia? Scopri 8 buone ragioni in questo articolo.

Perchè fare l’amore consolida il legame di coppia?

Esistono molti buoni motivi per cui ci si dovrebbe abbandonare spesso tra le braccia del proprio amato, oltre al benessere psicologico anche la salute trova giovamento dall’atto sessuale.

Fare l’amore unisce la coppia, ma vi siete mai chiesti il perchè? Scopri almeno 8 buone ragioni:

1. Crea empatia e intimità



Ovviamente fare l’amore è un atto molto intimo. Essere nudi con il proprio uomo crea un rapporto di fiducia, carezze e baci su tutto il corpo completano questo dolcissimo quadro. Più ci coccoliamo con una persona, più scopriamo le sue paure, i sui punti deboli ma anche e soprattutto i suoi gusti. Fare l’amore è il modo migliore per mostrare a qualcuno che lo ami. Il desiderio è un barometro della tua relazione. Più ti senti a tuo agio sia orizzontalmente che verticalmente in sua compagnia, più forte è la vostra coppia.

2. Crea complicità

Capirsi non è sufficiente affinchè una relazione vi renda veramente complici. Una sessualità appagante, d’altra parte, contribuisce a consolidare la coppia. Anche prendersi il tempo di ridere è estremamente importante, specialmente sotto le lenzuola. Per allentare ogni tipo di pressione non c’è niente di meglio che divertirsi e rendere felice l’altro.

3. Permette di ricominciare da capo



Dopo una discussione, la cosa più gustosa è fare pace facendo l’amore. “Più forte è stata la discussione, migliore sarà l’orgasmo”, questo detto viene condiviso da molti.

4. Perché fa bene alla salute

Abbiamo già parlato dei benefici per la salute del fare l’amore…. qualche esempio? evita lo stress, calma le emicranie e stabilizza la pressione sanguigna.

5. Rende più fedeli



La fedeltà al partner è una scelta soggettiva non sindacabile. Inoltre alcune coppie sono più libere e non hanno problemi a condividere la loro metà con altri. Ad ogni modo la sessualità è un bisogno per molti, soddisfare questo bisogno porta a non sentire il bisogno di voltarsi verso altri orizzonti.

6. Perché ti rende più intelligente

Secondo i ricercatori dell’Università di Princeton, un’attività sessuale regolare aiuterebbe la crescita del cervello e aumenterebbe la connessione dei neuroni.

7. Perché evita di finire come due vecchi amici

Un uomo con cui vivi, ma con cui non fai l’amore, non è ne più ne meno di un amico. Quella piccola scintilla che ci rende felici e innamorati è la chiave che trasforma una relazione comune in una straordinaria storia d’amore che attraversa i secoli.

8. Perché ci si sente bene

Fae l’amore è un’attività molto piacevole, soprattutto quando la si pratica con qualcuno che si ama sinceramente. Tutti questi piccoli ormoni che il corpo rilascia durante le coccole ci aiutano ad avere una mente e un fisico d’acciaio.

Dato che l’amore senza rapporti intimi è un’equazione che non costituisce un buon matrimonio, se il tuo partner è avido sotto il piumone, è un buon segno …

