Quante volte alla settimana fanno l’amore le coppie più felici ?

Fare l’amore ogni giorno, una volta alla settimana, una al mese… Qual è la frequenza ideale del rapporto sessuale di una coppia felice?

Fare l’amore con il proprio partner ha una certa influenza all’interno della coppia. All’inizio la coppia è all’apice dell’attrazione per cui tende ad avere spesso rapporti sessuali. Con il passare del tempo la frequenza tende a subire un calo, a volte anche drastico e molti hanno paura che questo possa incidere negativamente sulla salute e sulla durata della relazione. Data l’importanza che la coppia attribbuisce alla sessualità molti studi riguardanti i rapporti sessuali e la coppiasono stati condotti negli anni, perfino alcuni studi atti a determinare la frequenza sessuale ideale per essere una coppia felice.

Quante volte a settimana fanno l’amore le coppie felici?

Per rispondere a questa domanda la ricercatrice Amy Muise ha coordinato uno studio che sembra lasciare pochi dubbi sull’argomento.

Dai 16 buoni motivi per fare l’amore ogni volta che lo desideriamo ai posti più insoliti per fare l’amore, la scienza ci suggerisce molteplici consigli per rendere quest’atto d’amore il più soddisfacente possibile. Studi e sondaggi più o meno affidabili forniscono ogni tipo di risposta che si desidera avere sull’argomento oltre a indicazioni precise su come farlo.

Pubblicato il 17 novembre da The Society of Personality and Social Psychology, i risultati di uno studio condotto su oltre 30.000 adulti americani in quattro decenni dimostrano che la cosa più importante in una coppia è mantenere un legame regolare.

Secondo lo studio, fare l’amore una volta alla settimana è sufficiente per essere felici. Non c’è bisogno di fare di più, a meno che non vi faccia piacere farlo. Secondo la ricercatrice: “I nostri risultati suggeriscono che è importante mantenere un legame intimo con il tuo partner, d’altra parte, non è necessario fare sesso ogni giorno per mantenere questo legame”, spiega Amy Muise che ha supervisionato lo studio.

Questo studio ci insegna anche che gli uomini e le donne hanno lo stesso bisogno di soddisfare la propria sessualità e che le persone anziane non hanno necessariamente meno rapporti di quelle più giovani.

