Scopri perché le porte dei bagni pubblici non arrivano a terra

Esistono almeno 10 motivi sorprendenti per cui le porte dei bagni pubblici sono più corte delle porte standard. Scoprili in questo articolo.



Sebbene sia spiacevole per molte persone usarli, siamo stati tutti costretti a usare i bagni pubblici almeno una volta nella vita a causa di un urgente impulso semplicemente impellente. Se questo è il tuo caso, potresti aver notato che le loro porte di solito non arrivano fino a terra. Ci sono diverse ragioni alla base di questo fenomeno e molte ti sorprenderanno.

Perchè le porte dei bagni pubblici non arrivano fino a terra?

Se ti sei mai seduto sul water di un bagno pubblico ti sarai sicuramente chiesto perché la porta sia stata progettata più corta del solito. In questo articolo, scoprirai 10 buoni motivi per cui le porte dei bagni pubblici non raggiungono il pavimento.

1. Permette di vedere se qualcuno ha bisogno di assistenza medica

Se una persona ha un malore mentre è chiusa in un bagno pubblico, c’è il rischio che nessuno se ne accorga. Il fatto che le porte dei bagni pubblici non si estendano al suolo rende possibile vedere se qualcuno è a terra e di conseguenza fornire loro l’assistenza necessaria tempestivamente.

2. Ti permette di vedere se c’è qualcuno dentro

Ti è già capitato di trovarti di fronte a una porta del bagno pubblico chiusa senza sapere se fosse libera o occupata? Per evitare l’imbarazzo di bussare alla porta o provare ad aprirla solo per scoprire che c’era già qualcuno dentro, queste porte ti permettono di vedere i piedi della persona che c’è dentro il bagno.

3. Aiuta ad espellere i cattivi odori

Ventilando i gabinetti del gabinetto, queste porte consentono loro di eliminare più rapidamente i cattivi odori. Ciò è tanto più utile poiché molte persone devono usarli quotidianamente.

4. Sono più economiche

Una porta più lunga richiederebbe più materiali e sarebbe quindi più costosa. Queste porte costituirebbero quindi un’opzione più economica e talvolta persino più ecologica poiché la loro fabbricazione richiede meno materiali.

5. Dissuadono i vandali

Vediamo spesso graffiti o parole semplicemente poco lusinghiere sui muri e sulle porte dei bagni pubblici che possono essere spiacevoli da guardare. Con le porte che espongono le gambe, il vandalo si sentirà osservato e questa sensazione potrebbe dissuaderlo dal danneggiare il bagno. Ciò valeper tutti i comportamenti inappropriati che possono essere rilevati più facilmente.

6. Offrono una via d’uscita se si rimane bloccati

Riesci a immaginare la scena terrificante di rimanere bloccato in un bagno pubblico? Le porte che non raggiungono il suolo ti offrono una preziosa via di fuga in caso di blocco della serratura ed evitano l’ansia di una tale situazione, inoltre sono più tollerate dai soggetti claustrofobici.

7. Ti permettono di richiedere carta igienica se non ce n’è

Hai appena usato la toilette e improvvisamente ti rendi conto che non c’è carta igienica: devi scegliere tra sacrificare la tua igiene per mantenere la tua dignità o il contrario per chiedere aiuto a uno sconosciuto completo. Avere un’apertura nella parte inferiore della porta facilita questo dilemma perché ti permette di chiedere ed afferrare il rotolo di carta igienica senza dover aprire la porta.

8. Dissuadono le persone dal trascorrere in bagno molto tempo

Quando un individuo si sente a suo agio in un bagno, fuori dalla vista degli altri, tende a trascorrere più tempo lì. Poiché queste porte offrono poca privacy, scoraggiano le persone dal trascorrere molto tempo facendo aspettare meno gli altri.

9. Facilitano la pulizia

L’apertura nella parte inferiore della porta facilita la pulizia di questi servizi igienici, che possono raggiungere il pavimento più rapidamente oltre a favorire l’asciugatura.

10. Impediscono inondazioni

Nel caso in cui la toilette si ostruisca e si inondi di acqua, l’apertura nella parte inferiore della porta consente all’acqua di defluire più facilmente per segnalare la perdita d’acqua ai responsabili della struttura.