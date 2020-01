Hai mai pensato di cambiare la tua routine e ravvivare la tua vita di coppia? Ecco 16 buoni motivi per cui dovresti fare l’amore in qualsiasi momento della giornata, ogni giorno e ovunque.

Fare l’amore fa bene alla salute fisica e mentale. Aumenta l’aspettativa di vita, crea buon umore, allevia il dolore, attiva il pensiero, previene l’insorgenza di malattie cardiache e contribuisce alla perdita di peso. Non avere rapporti per molto tempo al contrario è stato dimostrato essere nocivo per la salute, scopri cosa accade al tuo corpo quando non fai più l’amore.

Secondo un sondaggio condotto dalla Società SOFRES, la frequenza dei rapporti sessuali è maggiore in Francia con 8,7 rapporti sessuali segnalati in media al mese, sia per gli uomini che per le donne. I francesi hanno superato i tedeschi (8), gli italiani (7,3), gli americani (5,9) e gli inglesi (5,8).

La frequenza dei rapporti sessuali varia col variare dell’età. Conosci quanti rapporti sessuali dovresti avere in funzione della tua età? Scoprilo qui.

16 motivi per fare l’amore sempre e ovunque

Fare l’amore fa bene, nello specifico:

1 – È rilassante: hai bisogno di rilassarti? Non c’è niente di meglio di un rapporto col tuo partner. Durante l’attività amorosa, il corpo produce dopamina che è la molecola responsabile di tutti i nostri desideri e piaceri.

2 – Esercizio: durante l’atto sessuale, tutti i muscoli funzionano. Un’attività sessuale di 15 minuti con una frequenza di tre volte a settimana ti permetterà di bruciare 7.500 calorie in un anno. L’equivalente di una corsa di 121 chilometri!

3 – È gratis: fare l’amore non ti costa nulla rispetto ad altre attività sportive. Ma è un momento di felicità assicurata e un antidoto allo stress.

4 – Abbassa la pressione sanguigna: fare l’amore può migliorare la circolazione sanguigna e ossigenare il sangue.

5 – Rafforza le difese immunitarie: il sesso è ideale per sfuggire a raffreddori e influenza. Durante l’attività sessuale, l’immunoglobulina aumenta relativamente. Questo antigene aiuta a combattere l’influenza.

6 – Allevia il dolore: rilasciando endorfine, fare l’amore crea una sensazione di piacere e allevia tutti i tuoi dolori.

7 – Ottieni esperienza: tutti cercano di migliorarsi e di sviluppare nuove abilità in diverse aree, incluso il sesso. Più ti alleni, più conosci il tuo corpo e quello del tuo partner e più aumenterà il piacere.

8 – Ti rende più giovane: secondo il neuropsicologo scozzese David Weeks, fare l’amore almeno tre volte alla settimana può ringiovanirti di almeno 10 anni.

9 – Fa bene al cuore: gli scienziati hanno studiato gli effetti di una normale attività sessuale sul cuore. Il risultato: gli uomini hanno circa il 45% in meno di probabilità di soffrire di malattie cardiovascolari.

10 – È ottimo per il morale: avere rapporti migliora la fiducia in se stessi, fare l’amore fa sentire bene nella testa e nel corpo.

11 – Migliora il sonno: fare l’amore riduce la sensazione di ansia e nervosismo. È un sonnifero naturale.

12 – Permette di costruire una certa intimità e un sentimento di fiducia reciproca: durante l’atto sessuale, viene proiettata l’ossitocina un ormone noto anche con il nome di “Miss ormone” dell’amore. Questo ormone è responsabile dell’attaccamento emotivo.

13 – Riduce il rischio di cancro: negli uomini, l’eiaculazione riduce regolarmente il rischio di avere il cancro alla prostata. L’ossitocina aiuta anche a ridurre il rischio di cancro al seno nelle donne.

14 – Aiuta a superare la routine: fare l’amore ti aiuta a combattere la routine e ad evitare i problemi di coppia. Per interrompere la routine sessuale, puoi provare nuove esperienze: fare l’amore in nuove stanze della casa, testare nuove posizioni, acquistare nuova biancheria, permettersi un weekend o una serata romantica.

15 – Rafforza i muscoli pelvici: durante il sesso, tutti i muscoli lavorano e specialmente i muscoli pelvici. A seconda della posizione, il sesso può lavorare contemporaneamente più muscoli: i quadricipiti, i muscoli della schiena, i pettorali e molti altri.

16 – Questo è il modo migliore per avere figli.

Attenzione:

Per le persone cardiopatiche, l’attività sessuale virulenta può causare attacchi di cuore. Meglio farlo adagio e regolare.