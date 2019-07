Fonte: Istock-Photos

Tante sono le coppie che sognano di fare l’amore in un luogo “proibito”, lontano dagli occhi indiscreti, perchè lo trovano più eccitante. E’ anche vero, che la passione nasce all’improvviso e spontaneamente e ci si lascia travolgere senza neanche avere il tempo di scegliere il luogo adatto.

La scelta di un luogo insolito dà la possibilità alla coppia di uscire dalla routine e provare nuove emozioni. Quali sono i luoghi più insoliti dove molte coppie vorrebbero o hanno fatto l’amore?

Fonte: Istock

Potete creare un’ atmosfera romantica se portate una bottiglia di vino e dei cuscini così da poter osservare il cielo stellato. Fate solo attenzione a non cadere in acqua e non fatevi scoprire. Se volete stare soli scegliete un posto che non sia molto frequentato.

3. In una sauna: un’altro luogo impensabile per molte coppie, il calore e la vicinanza dei corpi sono il connubio perfetto per trascorrere un momento indimenticabile. L’unico problema è che le temperature sono alte e c’è il rischio si sentirsi male.

4. In un prato di campagna: a molte coppie piacerebbe l’idea di trascorrere un momento di passione e sentimento in un bel campo fiorito, immersi nella natura. Sicuramente è un luogo non adatto a chi ha problemi di allergie, altrimenti sarà solo un brutto ricordo.

Potete portare con voi una coperta dove potervi stendere, osservare le stelle, creando così uno spazio privato e intimo, in cui ci siete solo voi.

5. Nell’ascensore: come spesso accade nei film che si blocca l’ascensore, oppure si preme volontariamente il tasto stop. Il piacere e la passione saranno assicurati. Se dovesse mancare il tasto stop, dovreste far salire e scendere l’ascensore ed essere molto rapidi nel fare l’amore.

6. In una soffitta: la soffitta è un posto molto intimo, che esula dalla normalità, solo se in casa non c’è nessuno che vi potrà importunare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Come gestire le liti di coppia senza ingigantirle

Sicuramente, ci riferiamo ad una soffitta di casa vostra, non pensate di farlo a casa di amici durante una cena, sarebbe molto scortese. A volte accade che farlo in un posto “proibito” accende la passione e il desiderio.

7. Al cinema: è un luogo che affascina molte coppie, ma purtroppo è un luogo pubblico ed è difficile farlo senza essere visti. Potrebbe risultare comodo per le posizioni sedute, che sono le uniche che potete adottare.

8. In un’aula dell’università: fare l’amore in un aula dell’università si può solo se l’aula in questione è deserta. E’ un luogo molto eccitante e proibito per alcuni, ideale per scatenare la fantasia.

Il pensiero di essere fuori dal mondo, ma in un luogo completamente “inadatto” potrebbe trasformarsi in un’esperienza indimenticabile ed unica. Non sarà per niente comoda, basti pensare ai banchi molto stretti e alle sedie completamente scomode.