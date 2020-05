Tutte pazze per la crema di caffè | Crema di caffè in...

Il caldo inizia a farsi sentire e la crema di caffè fresca dovrebbe essere un ingrediente sempre a portata di mano nel nostro frigorifero. La preparazione è davvero facilissima e gli ingredienti e super reperibili, si tratta anche di un dolce molto veloce che possiamo portare in tavola in men che non si dica.

Puoi prepararla anche soltanto con l’aiuto di una frustata, di un frullatore, e quindi a mano, infatti l’abbinamento degli ingredienti è davvero semplice ed avremo così un dolce fine pasto sempre pronto all’occorrenza. Tutte pazze per la crema di caffè: crema di caffè in bottiglia.

Crema al caffè | Ingredienti e preparazione

Ingredienti

Zucchero di canna integrale

Caffè 100% arabica (o comunque dal sapore deciso)

(o comunque dal sapore deciso) Panna vegetale da montare

Procedimento

Partiamo dalla nostra quotidiana preparazione della moka poi l’ebollizione delle prime gocce di caffè. Per carpire il momento preciso dovremmo necessariamente prestare attenzione non appena avremmo acceso la fiamma poiché di li a poco avverrà il primissimo bollore di caffè, ingrediente fondamentale per un’ottima riuscita della crema.

Versate in una ciotolina il primissimo caffè uscito dalla moka, appoggiate di nuovo la mosca sulla fiamma per ultimare la fuoriuscita del restante caffè.

Mescolate in modo molto energico la prima miscela di caffè con un solo cucchiaino di zucchero e, dalla moka pronta, ricavate dalla moka almeno altre due tazzine di caffè che continuerete a mescolare con cucchiaini di zucchero integrale di canna.

Riponete questo composto bello denso in frigo, nel frattempo prendete una bottiglia rigorosamente in versate all’interno 200 ml di panna vegetale non montata, da lasciare quindi liquida. Aggiungete la cremina che avevate riposti in frigo. Agitate per qualche minuto la bottiglia.

A questo punto potete servirla in bicchieri o in tazze a seconda delle vostre preferenze e impreziosire ogni cremina con delle scaglie di cioccolato fondente o topping a piacere.