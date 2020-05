10 rimedi naturali per rimuovere le smagliature

Smagliature? Esistono dieci rimedi casalinghi per sbarazzarsi di questi antiestetici segni sulla pelle. Scoprili in questo articolo.

Le smagliature sono molto comuni, spesso è il dolore che segue alla gioia del dimagrimento. Una cosa è certa, sono antiestetiche ed odiatissime dalle donne di tutti i tempi. Scopri i rimedi delle nostre nonne per liberarsi delle smagliature.

Smagliature, 10 rimedi naturali per eliminarle

1/Succo di 1 limone

Il limone è un ottimo agente sbiancante naturale. Le vitamine C e gli alfaidrossiacidi contenuti nei limoni possono rimuovere efficacemente le smagliature e la pelle morta.

Ingredienti:

Un limone

Acqua tiepida

Procedura:

Taglia il limone a metà e strofinalo delicatamente sulle smagliature per almeno 10 minuti. Quindi risciacquare con acqua tiepida. Puoi mescolare il succo di limone con i seguenti succhi in quantità uguali: pomodoro, patate, cetriolo.

2/ Acqua

Bevi almeno 8-10 bicchieri d’acqua al giorno. La pelle idratata ripristina la sua elasticità, oltre a disinfettare il tuo corpo. In altre parole, l’idratazione aiuta a rimuovere le smagliature.

3/Albicocche

Uno scrub all’albicocca rimuove rapidamente le smagliature dalla pelle. Ecco la ricetta per una maschera a base di albicocche da applicare sulle smagliature ogni giorno per almeno un mese.

Ingredienti:

2 o 3 albicocche

Acqua tiepida

Procedura:

Tagliare le albicocche e schiacciarle fino ad ottenere una pasta. Applicare delicatamente la pasta di albicocche sulle smagliature. Lasciare agire per circa 15 a 20 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida.

4/Succo di patate

È uno dei rimedi domestici più efficaci ed economici. La patata è un alimento ricco grazie ai suoi numerosi componenti, come gli acidi grassi essenziali e una varietà di sostanze fitochimiche, come polifenoli e carotenoidi. Contiene anche diversi minerali e vitamine, vale a dire magnesio, vitamina C, complesso B, fosforo, potassio, zinco e calcio. Poiché la patata può stimolare la sintesi di collagene ed elastina, può effettivamente far scomparire le smagliature e ripristinare le cellule della pelle.

Ingredienti:

Una patata di medie dimensioni

Acqua tiepida

Procedura:

Tagliare la patata a fette spesse e strofinarla delicatamente sulle smagliature. Lasciare agire per 5-10 minuti, quindi sciaquare con acqua tiepida.

5/Aloe Vera

Questa pianta contiene collagene che ripara efficacemente la pelle umana. Usa le foglie di aloe per preparare il tuo gel anziché acquistarne uno da un negozio.

Ingredienti:

Foglie di aloe vera

Procedura:

Rimuovere la pelle esterna dalla foglia di aloe vera. Estrarre il gel appiccicoso. Applicare delicatamente questo gel di aloe fresco sulle smagliature. Lasciare agire per due ore. Quindi sciaquare con acqua.

6/ erba medica

Ricca di vitamina K ed E e aminoacidi, questa erba aiuta a sbiadire le smagliature.

Ingredienti:

Un cucchiaino di polvere di erba medica

Alcune gocce di olio di camomilla

Procedura:

Mescola l’olio di camomilla e la polvere di erba medica fino ad ottenere una pasta omogenea. Applica la pasta sulle smagliature. Lasciala agire per 15 minuti quindi sciaquare con acqua. Ripeti tre volte al giorno.

7/oli naturali

Gli oli naturali sono eccellenti emollienti. Hanno la capacità di trattare le smagliature. Per prima cosa identifica il tipo di olio di cui hai bisogno. Massaggia delicatamente le smagliature con olio per circa mezz’ora al giorno. È anche efficace applicare un olio direttamente sulle smagliature. Tuttavia, dovrebbe essere applicato circa tre o quattro volte al giorno. L’olio d’oliva è considerato uno dei migliori oli in grado di rimuovere le smagliature grazie alle sue numerose proprietà nutritive e antiossidanti. I seguenti oli aiutano anche a curare le smagliature: olio di lavanda, olio di geranio, olio di camomilla, olio di rosa canina, olio di incenso e mirra.

Puoi anche mescolare i diversi oli, ad esempio:

Ingredienti:

½ cucchiaino di olio di lavanda

½ cucchiaino di olio di camomilla

2 cucchiaini di olio di mandorle (o olio di avocado, olio di jojoba, ecc.)

Procedura:

Mescola bene i tre oli. Applicare questa miscela di oli sulle smagliature ogni giorno, preferibilmente tre o quattro volte al giorno.

8/ burro di cacao e burro di karité

Le naturali proprietà emollienti e antiossidanti del burro di cacao gli conferiscono un’eccellente capacità di idratazione che penetra rapidamente e profondamente nella pelle per ripararne l’interno e rimuovere le smagliature. Gli acidi grassi nel burro di karitè aiutano il burro di cacao a riparare la pelle a lungo termine. Il burro di karité viene assorbito rapidamente attraverso la pelle, poiché si scioglie a temperatura corporea. Inoltre, la vitamina E è un potente antiossidante che aiuterà il naturale processo di guarigione penetrando attraverso gli strati della pelle mentre rimuove le cicatrici.

Ingredienti:

2 cucchiaini di burro di cacao

2 cucchiaini di burro di karité

1 cucchiaino di olio di vitamina E

Procedura:

Sciogliere il cacao e il burro di karité, quindi aggiungere l’olio di vitamina E. Mescolare bene. Conservare la miscela in un contenitore. Quando la crema si sarà raffreddata, diventerà solida. Ogni volta che applichi questa crema sulle smagliature, si scioglierà non appena sarà a contatto con la pelle. Applicare questa crema almeno due volte al giorno dopo aver fatto il bagno.

9- Albume d’uovo

L’albume contiene 40 proteine ​​diverse, oltre ad essere ricco di vitamina A e collagene. Può quindi curare efficacemente ustioni e cicatrici.

Procedura:

Separare il tuorlo e l’albume, mantenendo solo quest’ultimo. Sbattere l’albume con una forchetta e applicarlo sulle smagliature. Lasciare agire per 15 minuti, quindi sciaquare con acqua. Infine applicare un pò di olio d’oliva o idratante dopo aver asciugato l’area trattata.

10/ Mangiare sano

È importante nutrire correttamente la pelle. Se l’interno del tuo corpo è carente di sostanze nutritive, non sarai in grado di ottenere risultati gratificanti delle lozioni, creme, maschere e oli che applicherai alla tua pelle. È importante assumere una buona quantità di proteine ​​ogni giorno. Albumi d’uovo, fagioli, yogurt, pesce, noci e semi come zucca, anguria, zucca, arachidi e mandorle ne contengono molte.

Per incoraggiare la crescita del tessuto cutaneo, mangiare cibi ricchi di vitamina E e C. Gli alimenti ricchi di vitamina C sono: foglie di lattuga verde scuro, papaia, peperoni, guaiave, broccoli, ribes , fragole e arance. Gli alimenti ricchi di vitamina E sono cavoli, grano, spinaci, noci, olio d’oliva e frutti tropicali come kiwi e papaia.

Durante la gravidanza, consuma semi ricchi di minerali, in particolare zinco. Tonificherà la tua pelle. L’obesità può causare allungamento della pelle, che provoca smagliature. Elimina i grassi saturi dalla tua dieta per evitare di ingrassare.

