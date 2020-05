Coppia | L’ora ideale per fare l’amore è …

Ventiquattro ore al giorno e talvolta non abbiamo neanche il tempo di fare l’amore. Sapevi che esisterebbe un’ora ideale per farlo?

Sull’amore e la sessualità sono stati condotti innumerevoli studi. L’argomento desta curiosità e vorremmo essere informati su tutto…. nei nostri articoli precedenti vi abbiamo rivelato alcune curiosità, per esempio quali sono i luoghi più insoliti dove fare l’amore o la frequenza con la quale fanno l’amore le coppie felici.

Oggi vogliamo svelarvi qual’è, nell’arco di un’ intera giornata, l’ora ideale per fare l’amore.

Perchè la sessualità in coppia è un argomento tanto discusso?

Spesso le coppie si chiedono se fanno abbastanza l’amore. Questo può creare frustrazioni, discussioni, alienazione fino al punto di arrivare a porci questa domanda: quanto è importante la sessualità in una coppia?

Difficile ignorare questo concetto in una relazione, anche perché questo è ciò che distingue principalmente le coppie dalle relazioni amichevoli. Una coppia è composta da due persone che sono attratte l’una dall’altra, fisicamente, intellettualmente, ed emotivamente e che scelgono di formare un’alleanza. Ciò che distingue la coppia da una relazione amichevole è proprio la”fisicità”.

La fisicità crea vicinanza e complicità. Le due persone si fondono, si completano a vicenda, nella sfera intima. Fare l’amore “riconcilia”. Quando una coppia fa l’amore, allontana rabbia e discussioni concentrandosi sul momento presente.

Dunque capiamo bene perchè fare l’amore è così importante nella coppia, ma con quale frequenza dovremmofarlo e esite qualcosa che migliora l’atto? per esempio un orario particolare?

Innanzitutto qualità e quantità non vanno di pari passo. Ci sono casi in cui si fa l’amore senza che ci sia il reale desiderio di uno dei due partner, ad esempio, quando le persone si costringono a fare l’amore per “dovere coniugale”.

Ci sono anche periodi in cui semplicemente desideriamo farlo di più o di meno, a seconda della stanchezza, delle difficoltà personali, di eventi importanti come l’arrivo di un bambino o la perdita di una persona cara … Non possiamo sempre avere una libido al massimo pur amando molto il partner.

Inoltre se uno dei due ha bisogni molto più grandi dell’altro, questo può causare ripetute frustrazioni e rabbia repressa che gravano sulla coppia allontanandola.

Quindi ogni coppia ha esigenze diverse.

La libido oscilla durante la vita a seconda di stress, affaticamento, noia di salute, ecc. Inoltre, quando la coppia aleggia, la libido diminuisce, così come il piacere durante l’atto.

Ci possono essere dunque molti fattori diversi in una libido fluttuante, ma la cosa fantastica è che si mantiene da sola! In effetti, più facciamo l’amore, più vogliamo fare l’amore!

E allora lasciatevi semplicemente andare..e fatelo in un orario preciso.

A che ora dovremmo fare l’amore secondo la scienza?

Per conoscere meglio le abitudini di ognuno, le pratiche più comuni o le tendenze, vengono condotti numerosi studi. Oggi diamo un’occhiata a uno studio inglese condotto dal sito di accessori erotici Lovehoney, condotto al fine di sollevare il velo sul momento ideale per fare l’amore. Quando sarebbe meglio farlo? mattina, sera o è indifferente?

Le cifre sono chiare: il 44% delle 3000 persone intervistate ha fornito un orario preciso. Secondo loro le 19:37 sarebbero l’orario ideale per fare l’amore. La domenica è il giorno più popolare della settimana. Certamente perché si dispone di più tempo libero da dedicare in parte alla libido. Un altro fatto curioso emerso dal sondaggio, è che il 50% delle coppie programma il tempo da dedicare al loro rapporto. Una mancanza di spontaneità che il fondatore del sito non sembra deplorare: “L’intimità fisica regolare è la chiave della felicità generale in una relazione”, afferma.

Infine, sappi che per essere felice in coppia, dovreste fare queste 10 cose!

