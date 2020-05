Coppia | Problemi a scegliere un film? Abbiamo la soluzione per voi

La battaglia del telecomando potrebbe essere giunta alla fine dei suoi giorni. Un sito Web offre una selezione di film basati sulle vostre preferenze.

Il copione si ripete ogni volta. Alla fatidica domanda: “Cosa ci guardiamo stasera?” ognuno propone qualcosa che l’altro boccia. Quando l’elenco dell’anteprima dei film on deman non mostra nulla che riesca ad essere d’ispirazione per entrambi, ci si snerva e la voglia di vedere il film inizia a scemare. Il più delle volte si finisce col vedere qualcosa di poco interessante che ci fa addormentare prima del finale. Una soluzione a questo annoso problema esiste e si chiama Date Night Movies.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coppia: il modo in cui vi sedete sul divano rivela che tipo di relazione avete

Scegliere il film da guardare non è mai stato così semplice

Datenightmovies è un sito web creato per venire incontro alle esigenze cinematografiche della coppia. Permettere alla coppia di decidere il film da guardare insieme e che piaccia ad entrambi no è mai tato così facile.

Poniamo il caso che lei sia orientata sul genere commedia e che lui sia più propenso sul genere horror e che nessuno dei due voglia arrendersi, la soluzione è a portata di mano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: 8 Ragioni per cui è meglio evitare di vedere film per adulti in coppia

Anzichè discutere a lungo e scorrere un elenco infinito di titoli di film, basterebbe andare sul sito Datenightmovies ed inserire le vostre proposte. Vi basterà scrivere due titoli di film che avete molto apprezzato e il sito selezionerà per voi un elenco di film che incontrano le esigenze di entrambi. Un’elenco di film mirati in base ai vostri gusti cliccando sui quali potrete leggere la trama.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: San Valentino| I 10 film più romantici da vedere in coppia. Video



Non sappiamo quale algoritmo viene utilizzato per generare l’elenco ma qualunque cosa sia, state pur certi che non sarete più a corto di idee con Datenightmovies.

In casi estremi se il film non vi soddisda potreste sempre decidere di ripiegare su altro, magari su qualcosa da fare sotto la trapunta.