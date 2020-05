Granita al caffè, gusto e freschezza

La ricetta per una gustosissima granita al caffè che ci farà rinfrescare durante le nostre calde giornate estive. Un ottimo mix di gusto, freschezza ed energia.

L’estate sta arrivando e con l’estate la aumenta la voglia di granite, sorbetto e gelato. E cosa ch’è di meglio che provare a farlo a casa?. Oggi ci vogliamo cimentare a provare a fare la granita al caffè utilizzando la ricetta tipica siciliana che come ben sappiamo viene accompagnata dalla panna fresca.

Vero e proprio protagonista di questa ricetta il caffè che non sarà quello solubile ma quello espresso e sarà proprio lui a dare gusto e forza a questa granita che rinfrescherà i nostri pomeriggi estivi e che ci darà l’energia e la carica necessaria per affrontare la seconda parte della nostre giornate.

Ingredienti

Caffè espresso 250 ml

Zucchero 70 g

Acqua 250 ml

Per la panna

Panna fresca liquida 200 ml

Zucchero a velo 30 g

Preparazione granita al caffè con panna montata

Per preparare una buona granita al caffè seconda l’originale ricetta siciliana per prima cosa dobbiamo fare un buon caffè espresso. Sarà lui a dare il gusto alla nostra granita per questo scegliamo con attenzione la miscela che più ci piace in modo da rendere la nostra granita ancora più amata. Facciamo raffreddare il nostro caffe. Quando il caffè sarà a temperatura ambiente prendiamo una ciotola mettiamo lo zucchero semolato aggiungiamo il caffè espresso facendo sciogliere lo zucchero.

Amalgamiamo bene i nostri ingredienti aiutandoci con le fruste a mano. Mentre mescoliamo aggiungiamo l’acqua a temperatura ambiente e mescoliamo ancora . A questo punto versiamo il nostro composto in una gelatiera e azioniamola per 30 minuti in questo modo avremo la consistenza ideale.

Per chi non avesse la la gelatiera nessun problema, mettiamo il nostro composto in una terrina larga e mettiamo in congelatore per 1 ora. Dopo di che tiriamolo fuori e smuoviamolo con una forchetta. Ripetiamo l’operazione ogni mezz’ora fino ad ottenere la consistenza che vogliamo.



Quando la nostra granita sarà pronta passiamo alla preparazione della panna. Mettiamo la nostra panna ben fredda in una ciotola e azioniamo lo sbattitore a fruste che devono essere ben fredde, incorporiamo man mano lo zucchero a velo continuiamo a sbattere fin quando la nostra panna non sarà ben ferma. Quando sarà pronta mettiamola in una sac-à-poche mettiamo la nostra granita nei bicchieri e mettiamoci sopra la nostra panna.

Non ci resta che assaggiarla e rinfrescarci.