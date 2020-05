Gli anni passano anche per i sex symbol e infatti David Beckham, paparazzato qualche giorno fa, è apparso quasi calvo.

Anche i sex symbol non sono immuni al tempo. Pur mantenendosi sempre in splendida forma, David Beckham è diventato quasi calvo. A pubblicare le foto del campione, che ha compiuto 45 anni il 2 maggio, è stato il tabloid britannico Daily Mail che lo ha paparazzato mentre andava a fare spesa con sua figlia.

Attualmente in quarantena in Inghilterra, nella casa di campagna, insieme alla sua famiglia, in compagnia della moglie Victoria e di tre dei quattro figli, Brooklyn è, infatti, a New York con la fidanzata. Il noto calciatore nei giorni scorsi si era mostrato sui social con un nuovo look rasato. E proprio questo taglio di capelli potrebbe aver accentuato la naturale calvizie dell’ex centrocampista di Mancherster United e Real Madrid.

David Beckham paparazzato mentre fa spesa è quasi calvo

A pubblicare le foto, diventate subito virali, della presunta calvizie del noto ex calciatore, il tabloid inglese Daily Mail. Beckham è stato fotografato mentre era andato a fare la spesa nel Cotswolds, dove appunto sta trascorrendo la quarantena, insieme alla figlia Harper.

Senza uno dei suoi amati cappelli, che ultimamente è solito indossare, il marito di Victoria Adams, la Posh Spice, è stato paparazzato con un look decisamente diverso da come di solito siamo abituati a vederlo. La mancanza di capelli è apparsa subito evidente dalle foto e il nuovo taglio probabilmente ha fatto il resto.

Sul noto ex calciatore, anche imprenditore e modello, scrive il Daily Mail, due anni fa si erano rincorse voci di un probabile trapianto di capelli. Ma da allora la situazione è nettamente cambiata. I capelli di Beckham si sono infatti notevolmente assottigliati e il campione è praticamente calvo.

Tra l’altro negli ultimi tempi ha spesso pubblicato foto con cappelli di vario genere, dalle cuffie di lana alle coppole, probabilmente proprio per mascherare la situazione che in questo periodo si è accentuata.

Le voci del trapianto però non hanno mai trovato conferma, anzi lo stesso Beckham aveva dichiarato che non avrebbe mai fatto un’operazione del genere. “Non c’è nulla di sbagliato ma credo che personalmente non lo farei” aveva detto nel 2012 secondo quanto riporta il Daily Mail. “Se comincerò ad accusare segni di calvizie allora mi raserò” il commento dell’ex campione.

Potrebbe anche essere, secondo un esperto di trapianti, scrive ancora il Daily Mail che l’ex calciatore, anziché il trapianto, abbia optato per una cura anticaduta a base di farmaci e trattamenti laser e una volta interrotta, i capelli sono tornati come erano all’inizio.

E anche se l’ex calciatore non ha più la capigliatura di un tempo, come del resto è normale che sia a 45 anni, resta comunque uno dei sex symbol più desiderati dalle donne di tutto il pianeta.

di Cristina Biondi