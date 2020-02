Royal Family | Harry ricorre al trapianto di capelli, c’è lo zampino di sua moglie Meghan

Il Principe Harry sta perdendo i capelli. La calvizie potrebbe essere un problema di immagine, sua moglie Meghan gli ha consigliato un trapianto.

Che la Royal Family avesse un diavolo per capello, in seguito al trasferimento del Principe Harry con sua moglie Meghan Markle, era risaputo. Quel che sorprende è che lo stress e i nervi abbiano colpito – nel vero senso della parola – anche i capelli del Duca di Sussex.

Il reale inglese, infatti, all’età di 35 anni starebbe accusando i primi segnali di perdita copiosa dei capelli. Secondo il Daily Mail, sua moglie Meghan avrebbe mostrato disappunto. In quanto ex attrice di Hollywood – sottolinea il tabloid – tiene molto all’immagine e preferirebbe non avere accanto un uomo calvo. Harry, dunque, è dovuto correre ai ripari: prima del trasferimento in Canada, si è recato presso la prestigiosa Philip Kingsley Trichological Clinic per far fronte al problema.

Principe Harry: la calvizie incombe, arriva il trapianto di capelli su consiglio di Meghan

I più puntigliosi potranno obiettare che vivere la calvizie come un problema è un’ulteriore motivo di stress, ma capita anche questo quando al fianco hai una persona incline a cambiare radicalmente la tua vita. Stando alla stampa locale, infatti, Meghan avrebbe un forte ascendente su Harry e lo starebbe portando a rivedere le sue priorità anche in fatto di look. Il dottor Asim Shahmalak, specialista in fatto di trapianti, avrebbe avvalorato ulteriormente questa tesi: “Molti miei clienti vengono da me perché sentono la pressione, anche se non manifesta, del loro partner che preferirebbe non avere accanto un uomo calvo”.

Quella di Harry, dunque, è solamente voglia di continuare a piacere alla sua donna. Già cominciano i primi ritocchi, quindi. Il Principe non potrà più prendere di mira suo fratello William. Durante al matrimonio con Kate, infatti, nel discorso nunziale la calvizie è stato il principale spunto da cui partì il Duca di Sussex. Ora l’ironia non potrà più essere usata come carta da giocare, poiché Harry ha iniziato a stempiarsi molto prima rispetto al consanguineo e per questo ha scelto la via più semplice: eliminare il problema alla radice, in ogni senso.

Si comincia dai capelli per poi passare al viso e agli abiti, i tabloid non perdono occasione di sottolineare quanto Meghan abbia l’ultima parola su ogni scelta estetica della famiglia. Forse è per questo che Harry avrebbe iniziato a risentire i vecchi amici inglesi, poiché dal Canada non potrebbe sfogare a dovere la propria condizione di ‘marionetta’ nelle mani della consorte. I giornali ci vanno giù pesante: presto, infatti, Harry oltre ai capelli potrebbe perdere la pazienza. E per quella non basta il trapianto.

