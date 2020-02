I piselli si possono conservare a lungo, in modo da poterli utilizzare per la preparazione delle vostre ricette anche fuori stagione, vediamo come.

Inoltre hanno un basso apporto calorico, infatti sono consigliati per le persone che seguono una dieta, vediamo come si possono conservare i piselli freschi, in modo da poterli consumare anche fuori stagione.

I piselli sono legumi molto conosciuti e utilizzati in cucina per la preparazione di diverse ricette, dalla preparazione dei primi piatti ai secondi e contorni.

Piselli freschi: dall’acquisto alla sgranatura

I piselli possono essere acquistati tra giugno e luglio, poi li conservate per poterli gustare fuori stagione. Si acquistano con tutto il baccello, ponete attenzione alle dimensioni del baccello stesso, perchè dovreste scartare quelli che hanno un baccello troppo grande, perchè risultano più maturi e più duri.

I baccelli piccoli sono ideali in quanto hanno dei semi più piccoli e teneri, per poterli utilizzare dovete sgranarli e pulirli.

La sgranatura è un’operazione semplice, ma dovete armarmi di pazienza, perchè non è rapida, ecco come procedere.

Prendete un baccello alla volta e staccate la parte superiore: si intende quella con la quale il baccello è attaccato alla pianta. Tirate delicatamente verso la punta. Procedete sul lato interno del baccello: in questo modo tirerete un filo che chiude il baccello, così si aprirà facilmente. Aprite il baccello. Sgranate i piselli: dovete staccare i semi dal baccello, basta far scorrere il pollice dall’attaccatura del baccello verso la punta. Raccogliete i semi in una ciotola ampia. Sciacquarli sotto acqua corrente. Scolare per bene.

I piselli freschi li potete conservare in frigorifero per un massimo di 4 giorni, se i baccelli sono molto grandi, di conseguenza i semi saranno più maturi, quindi si riduce il tempo di conservazione.

Come conservare i piselli freschi?

Dopo aver sgranato i piselli, li potete conservare in freezer, ecco come: dopo averli lavati, li fate sbollentare in una pentola con abbondante acqua, per circa 5 minuti, poi li scolate e li passate sotto acqua fredda, in modo da arrestare la cottura. Poi li fate raffreddare e li trasferite nei sacchetti per alimenti, poi li potete congelare.

In alternativa al congelamento, potete conservarli nei barattoli di vetro, dopo averli puliti come consigliato, sbollentate i piselli, come già spiegato, poi li fate raffreddare.

Trasferite i piselli nei vasetti di vetro, precedentemente lavati, li ricoprite con una soluzione di acqua e bicarbonato, poi sterilizzate i vasetti in questo modo.