Serie tv | David Beckham in una puntata di Modern Family, i fan storcono il naso

David Beckham, dal rettangolo verde al set televisivo. L’ex campione inglese si è cimentato con la recitazione partecipando ad una puntata della nuova stagione di Modern Family. I fan hanno reagito in maniera inaspettata.

David Beckham pronto per una nuova avventura, prima calciatore (che ha fatto grande la fama di squadre come Manchester United, Real Madrid, Milan e PSG), poi presidente con il debutto della sua Inter Miami nella MLS e adesso anche attore. La star del calcio, infatti, non ha nascosto ai suoi affezionati la partecipazione a una serie tv di grido come Modern Family.

Beckham non è nuovo agli ambienti cinematografico-televisivi, la sua bellezza, infatti, gli ha permesso sempre e comunque di misurarsi con questo modo: celebre l’apparizione nel film “Sognando Beckham”, oppure all’interno della celebre saga “Goal”, riproposta nel tempo sotto altri aspetti legati al mondo del calcio. L’inglese, a onor del vero, ha sempre fatto camei: ovvero piccole apparizioni dove interpretava sé stesso. Anche stavolta, in Modern Family, vestirà i suoi panni ma con più opportunità di mettersi in mostra con un vero e proprio ruolo all’interno di una puntata.

David Beckham sul set di Modern Family: prova da attore per l’ex calciatore di Manchester United e Real Madrid

L’uomo, bello e impossibile, come sono solite definirlo le fan, è amante della celebre serie Fox e giovedì sera apparirà in un episodio nella messa in onda statunitense della fiction. Ha spiegato tutto ai suoi followers l’ex calciatore, mostrandosi onorato per l’opportunità attraverso la pubblicazione di alcuni contributi speciali dal set dove si sono svolte le riprese nell’ottobre scorso.

I meccanismi televisivi non sono del tutto diversi da quelli del cinema, sicuramente più corti per realizzazione e organizzazione del girato, è stato possibile far tutto – per quel che riguarda le apparizioni del campione inglese – nel giro di qualche settimana. Giornate intense che hanno portato l’ex Real alla scoperta di un mondo completamente diverso: un set resta sempre tale, ma a cambiare sono le priorità.

Stavolta l’importante, più che colpire, era divertire gli affezionati: dunque non è bastata la bellezza al nostro David, stavolta ha dovuto mettere in campo determinate competenze attoriali. Proprio per questo alcuni fan, non appena Beckham ha mostrato qualche frammento di riprese per avere un riscontro sulla performance artistica, hanno storto il naso. Sicuramente non sarà stato bravo come con la palla fra i piedi: “Abilità discutibili” è il commento più in voga sotto al contenuto condiviso dal fuoriclasse. L’imprenditore, perchè adesso è questo che fa Beckham fra le altre cose, si aspettava reazioni diverse. Ad ogni modo, potrà smentire eventualmente lo scetticismo dei suoi fan tra qualche giorno. Alla messa in onda della puntata integrale manca davvero poco, quella sarà la vera prova del nove per un uomo abituato alle luci dello stadio piuttosto che ai riflettori di un set.

