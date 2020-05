Esercizi di potenza | Pliometria con palla medica VIDEO

Esistono degli esercizi che possiamo eseguire se il nostro obiettivo è quello di potenziare la nostra seduta di allenamento. Si tratta di esercizi di pliometria. Scopriamoli insieme e diamo un’occhiata alle esecuzioni specifiche che richiedono l’utilizzo della palla medica.

Non tutte sono a conoscenza dei benefici della pliometria, oggi vi proponiamo una serie di esercizi utili ad incrementare la vostra potenza grazie all’introduzione della palla medica nella vostra attività fisica quotidiana. Esercizi di potenza: pliometria con palla medica.

SULLO STESSO ARGOMENTO: 10 ESERCIZI con la pallina da tennis | Tonifica il tuo corpo VIDEO

La pliometria

La pliometria è un allenamento specifico al salto, un’attività che si contraddistingue dalle altre per dei movimenti particolarmente dinamici. Questa branca dell’esercizio fisico è ideale per migliorare il nostro livello di coordinazione di forza e di velocità quindi di potenziare in generale la nostra attitudine durante l’allenamento.

Per tutte coloro che non sono digiune da esercizio fisico e svolgono degli allenamenti a cadenza regolare, è indicata per trarne sicuramente beneficio poiché, la pliometria, ha il compito di attivare il sistema nervoso del corpo e di migliorare la nostra elasticità.

Svolgere questa tipologia di esercizi ci permette di incrementare la nostra forza in modo rapido ed efficiente. Cosa avviene durante l’esercizio pliometrico? Accade un ciclo di allungamento/accorciamento quindi il muscolo si allungherà e sarà seguito immediatamente da un rapido accorciamento dello stesso.

Questo meccanismo riesce a rilasciare energia elastica e quindi ad aumentare la nostra velocità e la nostra forza consumando meno energia.

La palla medica

Questo è il migliore strumento da utilizzare per lo sviluppo della forza esplosiva. Viene molto utilizzata nelle discipline che rientrano nel Crossfit che prevede ad esempio lo squat con la palla medica in mano e poi il lancio verso l’alto. Alla base di ciò c’è il principio della pliometria, che prevede come suddetto, un allungamento della muscolatura prima della contrazione muscolare.

La palla medica è utile al potenziamento dei muscoli, ad aumentare la loro resistenza, la loro forza e la loro velocità di reazione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tutto sugli ALLENAMENTI AD ALTA INTENSITÀ | Benefici, esercizi, VIDEO

La palla medica viene utilizzata soprattutto da parte di chi si allena facendo degli allenamenti ad alta intensità HIIT (High Intensità Internal Training – allenamenti ad intervalli ad alta intensità).

Sopra un VIDEO che mostra un allenamento completo FULL BODY con la palla medica.