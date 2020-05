A che età dovresti sposarti per evitare il divorzio? Ecco lo studio appositamente mente creato per dare una risposta a aquesta domanda.

Avete deciso di compiere il grande passo, il vostro amore è immenso ed ha risistito a prove durissime eppure il fatto che i divorzi siano all’ordine del giorno vi fa temere per il vostro futuro. Avete paura che il vostro matrimonio non vada a buon fine? Se vuoi che la vostra storia d’amore sia come quella delle favole ” Per sempre felici e contenti” dovresti dare un’occhiata a questo studio che ha determinato l’età in cui è meglio sposarsi per evitare questo tipo di incidente.

L’età giusta per sposarsi

Quante probabilità hai di divorziare? Cercando una risposta a questa domanda si finisce per imbattersi in studi di ogni tipo come questo che elenca tutti i segni che indicano che un matrimonio finirà col divorzio e perfino questo studio che definisce un’età giusta per sposarsi per evitare il divorzio.

Nicholas H. Wolfinger, sociologo dell’Università dello Utah, ha analizzato i dati di un sondaggio condotto tra il 2006 e 2010 e ha concluso che le coppie dovrebbero sposarsi tra i 25 e 32 anni per far durare il loro matrimonio il più a lungo possibile.

Secondo l’autore di questo studio americano trasmesso da Oh My Mag, il rischio di separazione sarebbe dunque legato all’età in cui si decide di sposarsi e presumibilmente, non sarebbe un bene mettere l’anello al dito troppo presto.

Per arrivare a questa conclusione lo scienziato ha analizzato i dati raccolti dal National Survey of Family Growth per stabilire una relazione tra l’età dei coniugi al momento del loro matrimonio e i rischi del divorzio. Pertanto, secondo i risultati, le persone che si sposano a meno di 20 anni hanno una probabilità del 32% in più di separarsi.

Dunque qual’è il rischio di divorzio legato all’età? tra 20 e 24 anni, si corre un rischio del 20% in più di divorziare, se si hanno più di 35 anni il rischio è del 19% in più. In altre parole, i matrimoni più stabili sarebbero quelli in cui di dice il “sì” tra i 25 ei 32 anni.

Per evitare separazione, divorzio e soprattutto, per avere la soddisfazione di stare con la persona giusta, sarebbe quindi meglio sposarsi intorno ai 32 anni, coloro che si sposano tra i 32 ei 35 anni hanno molte più probabilità di durare rispetto a quelli che si sposano a 20 anni. Naturalmente, queste sono solo medie, cifre e ipotesi, ogni coppia è diversa.