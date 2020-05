Biscotti Pan di stelle fatti in casa | buoni come quelli originali

La ricetta per fare i biscotti pan di stelle fatti in casa, tanto amati da grandi e bambini. Una colazione e o una merenda perfetta

Se chiedete a un qualsiasi bambino il suo biscotto preferito ,nel 90 % dei casi siamo certi che la risposta sarà i Pan di stelle. Un biscotto al cacao con le stelline di zucchero che oramai è entrato a far parte quasi di ogni casa.

Ma chi volesse provare, si potrebbe cimentare a prepararli in casa. Magari impastando anche proprio con i bambini e rendendo per tutti il risultato ancora più gradevole. La ricetta dei Pan di stelle fatti in casa è semplice e soprattutto molto golosa per tutti gli appassionati di cioccolato. proviamo a metterci alla prova , iniziamo a preparare gli ingredienti che ci serviranno.

Ingredienti

15 g cacao amaro in polvere

220 g farina 00

70 g zucchero a velo

130 g burro

30 g farina di nocciole

1 uovo intero

estratto vaniglia

3g lievito per dolci

Biscotti Pan di stelle:preparazione

Per prima cosa dobbiamo preparare una golosa pasta frolla al cioccolato. Versiamo la farina in una ciotola e aggiungiamo lo zucchero, la farina di nocciole, il lievito e per finire il burro . A questo punto prima mescoliamo bene i nostri ingredienti in modo che siano bene amalgamati. Dopo di che iniziamo a impastare bene.

Quando avremo un impasto omogeneo possiamo passare ad aggiungere l’estratto di vaniglia prima e l’uovo dopo. Ricominciamo bene a mescolare tutto in modo che anche la vaniglia e l’uovo si integrino bene. Si creerà un panetto che copriamo con la pellicola e faremo riposare in frigo per almeno 1 ora .

Trascorso il tempo del riposo, stendiamo la nostra pasta frolla al cioccolato su un piano di lavoro infarinato.

Una volta riposato, lo possiamo stendere su di un piano infarinato. A questo punto dobbiamo preparare i dischetti. Se non abbiamo le forme per biscotti a cerchio possiamo provare con una tazzina, l’importante è che non siano troppo grandi .

Prendiamo a questo punto. Con l’aiuto di un coppapasta ricaviamo dei dischi di pasta. Poi il tocco finale: mettiamoci le le stelline di zucchero.

Cuociamo il tutto in forno a 180 gradi per 15 minuti e saremo pronti per servire.