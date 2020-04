Una semplice pallina da tennis può aiutarti a praticare un buon allenamento per tonificarti e prevenire un drastico calo della massa muscolare. Questa sarà una seduta di allenamento che potrai svolgere tranquillamente a casa tua.

Non sarà sicuramente un tipo di allenamento tradizionale, ma potrà sicuramente contribuire al benessere di tutte le donne che stanno cercando qualche esercizio da fare in casa in piena autonomia, in modo chiaro, e che sia efficiente. 10 ESERCIZI con la pallina da tennis. Tonifica il tuo corpo!

Piano di allenamento con pallina da tennis | 10 esercizi

Sappiamo che al momento non è ancora possibile recarsi in palestra e così, già da diverso tempo, ci siamo attivati per fornirvi mini-allenamenti utili da fare in casa, sedute rilassanti di yoga, esercizi benefici di stretching, e ci siamo anche aperti al mondo del pilates.

Molte di noi non dispongono di attrezzature in casa e così, soprattutto ultimamente, ci si dedica a corsi di allenamento da svolgere in casa, scegliendo un momento della giornata nel quale ci si dedica a noi stessa e si sprigiona l’energia per garantirci la nostra dose di benessere quotidiana.

Nel caso specifico l’unica cosa di cui avrete bisogno sarà una pallina da tennis. Con questa pallina potrai praticare tantissimi esercizi utili per ogni parte del tuo corpo e li scoprirai vantaggiosi per la tua linea. Un aiuto che non occupa spazio, che puoi sempre portare con te e che inoltre può funzionare da ottimo massaggiatore.

Ecco come puoi utilizzarla per un benefico massaggio fai-da-te:

Si inizia con la fase di riscaldamento , prendete la palla in mano e a 3-4 metri di distanza per poi chinarvi e riprenderla, ripetete l’esercizio per almeno 3 minuti.

Per aiutare la tonicità delle braccia invece, prendete la pallina nella mano destra, stringetela forte e lasciatela andare, viceversa con l'altra mano. Ripetete per 4 serie da 15 movimenti.

Per i pettorali, sedetevi e prendete la pallina in mano, alzate le braccia sopra la testa e fate pressione sulla spalla per almeno un minuto. Eseguite questo esercizio per 3 serie da 20 pressioni l'una.

Un aiuto per l'addome, da sedute impugnate la pallina con le braccia all'altezza dell'addome. Premete con forza la pallina per un minuto. Ripetete per 3 serie da 15 pressioni.

Rassodate l'interno cosce da seduta, mettendo la pallina tra le ginocchia e cercate di premerla con la sola forza delle gambe. Fate 3 serie da 15 pressioni.

Per l'esterno cosce, mettetevi in piedi a un metro di distanza dal muro, divaricate la gamba destra e palleggiate con la pallina contro il muro. Fate 2 serie da 20 palleggi a destra e a sinistra.

Siamo giunte alle gambe , in piedi, in posizione frontale, a 2 metri circa dal muro, palleggiate con il piede destro a martello e poi con quello sinistro. Fatelo per almeno 40 volte, alternando le gambe.

Per il punto vita, da sedute, mettete nuovamente la pallina in mezzo alle ginocchia e portate le ginocchia al petto. Da questa posizione, abbassate le gambe senza appoggiare i piedi per terra. Ripetete l'esercizio per 3 serie da 20 movimenti.

Migliorare la circolazione, mettetevi sedute a piedi nudi, ponete la pallina sotto il piede destro e fate una leggera pressione eseguendo dei movimenti avanti e indietro. Ripetete l'esecuzione per 2 minuti a piede.

Come massaggio schiena, da una posizione in piedi con le spalle al muro mettete la pallina all'altezza della spalla e poi della schiena, fate dei movimenti verticali e rotatori cercando di premere la pallina sulla parete. La durata dell'esercizio è tra i 2 e i 3 minuti.



Vi proponiamo inoltre un video (cliccate sopra) per svolgere con la pallina la parte iniziale, il warm-up ovvero il riscaldamento, con la pallina.