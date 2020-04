Delle salviette umidificate per bambini sono state ritirate dal mercato.

La salvaguardia della nostra salute è molto importante e lo è ancor di più quando sono coinvolti i più piccoli. Per questo motivo è indispensabile fare acquisti in modo consapevole e cercando sempre i prodotti migliori presenti sul mercato. Oltre a ciò è importante anche mantenersi sempre informati sugli stessi perché a volte, nonostante il lavoro e l’attenzione da parte dei produttori può capitare che ci siano degli errori.

È quanto accaduto recentemente con delle salviette detergenti umidificate per bambini che sono state prontamente ritirate dal mercato e che è, come accade in questi casi, è ovviamente possibile restituire per ottenere un rimborso.

Salviette umidificate Crescendo Baby ritirate

L’annuncio arriva direttamente dal sito della Coop, che ha reso noto un difetto nelle sue salviette detergenti umidificate per bambini. Sul suo sito viene infatti spiegato che, in via del tutto precauzionale, le salviette detergenti Crescendo Baby, per l’igiene dei più piccoli, sono state ritirate in quanto difettose.

Alcune di esse, infatti, durante l’uso hanno presentato colorazione e/o odore anomali e, sempre come riportato dal sito e-coop, se usate più volte hanno dimostrato di poter conferire una pigmentazione colorata alla pelle. A detta della Coop si tratta di un problema che va via con più lavaggi e che di norma non provoca altre reazioni. Ciò nonostante, in via del tutto precauzionale, la Coop ha provveduto al ritiro immediato delle salviette, riportando l’avviso ed invitando chiunque le abbia acquistate a non usarle e a farsi vivo per ottenere il rimborso.

Di seguito i dati ed il lotto per riconoscerle.

Nome: Crescendo Baby Salviette Detergenti 72 pz

Lotto: 8001120598516

Nome: Crescendo Baby Salviettine Detergenti 72+72 pz

Lotto: 80011205985323

Chiunque abbia acquistato queste salviette è quindi invitato a non utilizzarle e a mettersi in contatto con il punto vendita dove le ha acquistate per il rimborso. Sul sito della Coop è presenta anche un numero verde da chiamare per qualsiasi dubbio ed è 800-805580

Dato il particolare momento che stiamo vivendo, è ovviamente consigliabile contattare la Coop per mettersi d’accordo in modo da restituire le salviette nel giorno in cui si va normalmente a fare la spesa ed evitare così un’uscita in più.