Farina, burro, uova, ma anche ricotta e marmellata. Il risultato finale? Questa crostata morbida pronta in 10 minuti, buona in tante occasioni

Voglia di un dolce buonissimo e poco tempo per cucinare. Due situazioni che di solito non vanno d’accordo ma una soluzione c’è. Parliamo della crostata morbida pronta in 10 minuti, una torta perfetta per tutta la famiglia e per tutte le occasioni.

In questo caso l’abbiamo riempita con un mix di ricotta e confettura di lamponi. Ma in realtà sta soltanto al vostro gusto scegliere come presentarla. Un dolce facile, che fa risparmiare tempo ma questo non compromette assolutamente il risultato finale. Provate e preparala, vi chiederanno tutti la ricetta.

Crostata morbida pronta in 10 minuti, un dolce facile

La vostra crostata morbida pronta in 10 minuti con ricotta e confettura può resistere un paio di giorni in frigorifero, dentro ad un contenitore ermetico

Ingredienti:

200 g di farina 00

2 uova

1 tuorlo

170 g di burro

140 g di zucchero

1 cucchiaio raso di lievito per dolci

buccia grattugiata di un limone non trattato

un pizzico di sale

Per la farcitura

200 g di ricotta

200 g di confettura di lamponi

1 cucchiaio colmo di zucchero

qualche cucchiaio di latte

zucchero a velo

Preparazione:

In una ciotola mettete farina già setacciata, lo zucchero, il lievito e la buccia di limone,. Quindi iniziate a lavorare il mix con la frusta o con uno sbattitore elettrico, aggiungendo anche il sale. Aggiungere poco alla volta le uova ed il tuorlo, poi il burro ammorbidito tagliato a tocchetti e continuare a far andare la frusta fino ad ottenere un composto omogeneo.

Foderate una teglia con carta da forno e poi trasferite lì l’impasto, livellandolo con una spatola o il dorso di un cucchiaio. A parte, in un’altra ciotola, mescolate la ricotta con lo zucchero e 3 cucchiai di latte, fino ad ottenere una crema soffice. Poi distribuite la crema di ricotta sulla superficie della crostata morbida. Dovrete alternarla con cucchiaiate di confettura di lamponi (o quello che avete scelto).

Cuocete in forno elettrico ventilato preriscaldato a 170° per almeno 30 minuti. La crostata deve risultare croccante ma non dorata. Quindi sfornate la torta e lasciatela raffreddare completamente.

A quel punto mettetela su un piatto da portata e spolverizzate con zucchero a velo.