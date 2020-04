Britney Spears e il Principe William hanno avuto un flirt: il retroscena risale al lontano 2002, quando lui non era ancora impegnato con Kate Middleton

William d’Inghilterra, se le cose fossero andate in maniera diversa, oggi avrebbe potuto avere al suo fianco come moglie Britney Spears e non l’amata Kate Middleton.

Ebbene sì, perché la popstar più amata di sempre e l’ex scapolo d’oro hanno avuto un flirt in passato. A rivelare la notizia è l’interprete di Baby One More Time, durante un’intervista nel 2002 e riportata attualmente dal portale web popslut.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Britney Spears vittima di bullismo? Lei: “Certi commenti fanno male”

Britney, che di recente è tornata a parlare della rottura con Justin Timberlake, ha rivelato nella vecchia intervista, di cui non tutti sono a conoscenza, che lei e il principe erano soliti scambiarsi email e non da semplici amici. Tutto ad un tratto, però, il membro della famiglia reale avrebbe smesso di scriverle. “E’ un ragazzo molto impegnato” ha commentato la Spears, giustificando in un certo senso la sparizione del principe.

Britney Spears e il Principe William hanno avuto un flirt, un retroscena che nessuno avrebbe mai immaginato potesse essere successo.

Kate Middleton gelosa di Britney Spears? Il gossip su William, duca di Cambridge

I tabloid inglesi, però, non hanno mai smesso di parlare della vicenda. Tant’è che a lungo si è ipotizzato che Kate Middleton possa essere gelosa del rapporto che suo marito aveva con Britney Spears.

Probabilmente nulla di personale nei confronti della cantante, in quanto Kate sarebbe gelosa di tutte le ex di William d’Inghilterra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lady Diana | All’asta una lettera firmata da lei, William e Harry

Secondo i gossip d’oltreoceano, la cantante avrebbe invitato William e Kate, che di recente hanno festeggiato i due anni di Louis, ad assistere i suoi show a Londra, ma loro non avrebbero mai accettato l’invito. Anche quando Britney avrebbe inviato alla moglie del suo ex la sua linea di intimo. Kate non ci sta e non vorrebbe assolutamente creare un rapporto d’amicizia con la cantante.

Chissà cosa avrebbe pensato la Regina Elisabetta, se in famiglia si fosse ritrovata Britney Spears al posto di Kate Middleton.