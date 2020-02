Spuma di caffè all’acqua | La crema senza uova e latte, pronta in 3 minuti e perfetta per la tua linea. Usala ogni mattina nel caffè per partire alla grande senza rinunce

La spuma di caffè all’acqua è una creamina morbida e deliziosa pronta in soli 3 minuti! Perfetta per tutti coloro che vogliono rimanere in linea senza, però, rinunciare al sapore del dolce. Questa ricetta, semplice e veloce, è molto dietetica ma ricca di energia. Il carico giusto per iniziare bene la giornata. Perfetta per chi ha problemi di intolleranze, in quanto la spuma di caffè all’acqua non necessita di uova e latte. Gli ingredienti? Acqua, zucchero e caffè. La semplicità in 3 minuti.

La consistenza della spuma di caffè all’acqua è come quella del bar con la differenza che questa è light e senza grassi! Da quando l’ho scoperta la preparo tutti i giorni, occorrono solo pochi minuti e un paio di fruste elettriche!

Il trucco per ottenere una spuma di caffè perfetta è di utilizzare acqua fredda quasi ghiacciata: io prima di usarla la lascio 15 minuti in freezer in modo da avere una temperatura molto bassa. Per questa ricetta si utilizza del semplice caffè solubile, non provate con quello della moka o l’espresso perché non funzionerà! Vi consiglio d utilizzare il caffè solubile decaffeinato in modo da poterlo consumare anche di sera dopo cena senza paura del non dormire.

Potrebbe interessarti anche: Torta al cappuccino senza carboidrati | Il dolce per la tua dieta

Spuma di caffè all’acqua | La ricetta pronta in 3 minuti

La preparazione di questa deliziosa cremina al caffè è davvero semplice, potete gustarla ogni mattina, perché il tempo di impiego nel prepararla sono davvero 3 minuti! Scopriamo quali ingredienti utilizzare e come procedere

Ingredienti (per 8 persone)

Acqua (ghiacciata) 200ml

Zucchero 100 grammi

Caffè solubile (anche decaffeinato) 2 cucchiai

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Procedimento | Come fare la spuma di caffè all’acqua in 3 minuti

Una volta che avete a disposizione gli ingredienti potete iniziare con il preparare la vostra spuma di caffè all’acqua. Ecco come fare:

In un bicchiere di plastica o in una ciotola bella alta versate l’acqua fredda quasi ghiacciata e i 100 grammi di zucchero.

A questo punto aggiungete due cucchiai abbondanti di caffè solubile (decaffeinato se . volete) e lavorate con le fruste elettriche per pochi secondi a velocità minima, in modo da mescolare bene i 3 ingredienti.

Azionate le fruste alla massima velocità e montate per circa 3 minuti. La crema triplicherà di volume!

Servite subito fredda oppure lasciate riposare in frigorifero per altri 10 minuti! Alcuni consigli per il mantenimento della spuma. Potete congelare la Spuma di caffè all’acqua nel vostro freezer. Così facendo si otterrà una crema dalla consistenza di una granita o un gelato semifreddo. Perfetto per l’estate!

Potete anche usare, al posto dello zucchero classico, un altro tipo di zucchero come quello integrale. La vostra Spuma sarà ancora più leggera e salutare! Buon appetito!

Potrebbe interessarti anche: Pan di mele | La torta che si fa direttamente nel frullatore, velocissima

Crema fredda di caffè all’acqua | La Ricetta – VIDEO

Di seguito una video ricetta per preparare al meglio la vostra spuma di caffè all’acqua. Seguiti i passaggi per scoprire un nuovo modo di fare colazione la mattina, e non solo!