8 Ragioni per cui è meglio evitare di vedere film per adulti in coppia

8 Ragioni per cui è meglio evitare di vedere film per adulti...

I film per adulti sono sempre più popolari non solo tra gli uomini ma faresti meglio a non guardarli se sei in coppia per ben 8 motivi.

In tempi di quarantena la tv è una salvezza per le coppie confinate in casa che si dilettano ad ammazzare il tempo guardando una moltitudine di film insieme e perchè non apportare qualche variazione decidendo di guardare film più piccanti? Alcune persone potrebbero non trovarci nulla di male e considerare questi film un intrattenimento come un altro, altri potrebbero decidere di guardare questi film per curiosità o per apprendere nuove tecniche da mettere in pratica per ravvivare la vita intima. Qualunque sia la ragione, dovreste sapere che esistono ben nove buoni motivi per cui la visione dei film per adulti è sconsigliata se siete fidanzati.

8 motivi per cui non dovresti guardare i film per adulti in coppia

1. Potrebbero apportare problemi nella tua relazione

Può capitare che un uomo sia più attratto da questi film rispetto ad ua donna e che quindi decida di vederni alcuni da solo. Ovviamente questi film stimolano il desiderio e possono portare ad avvertire il bisogno di auto soddisfarsi. Questi stimoli sono molto diversi da quelli che si hanno nei momenti intimi con il la propria partner e se ci si abitua a quei determinati stimoli si potrebbe avere difficoltà a eccitarsi durante i preliminari con la partner. Più si è dipendenti dai film per adulti più si manifestano questo tipo di problemi.

2. Potrebbero impedirti di soddisfare il tuo partner

In alcuni casi la visione di tali film potrebbero provocarti uno stato di sovraeccitamento tale da indurti ad arrivare al dunque troppo in fretta senza lasciare il tempo alla partner di raggiungere lo stesso piacere. Il tuo corpo reagisce fisiologicamente in questo modo, ma chi lo spiega alla tua partner? Potrebbe considerarti un egoista e pensare che non ti interessa soddisfare anche i suoi bisogni.

3. Sono una perdita di tempo?

Quando guardi un documentario impari molte cose nuove ed interessanti, lo stesso si può dire per i programmi a quiz o qualsiasi altro programma educativo. Quando guardi una commedia o un film horror, hai una trama della quale discutere in seguito con il partner. E per quanto riguarda i film per adulti? Questi film sono spesso privi di significato e non hanno una trama, sono solo persone nude e eccitate.

4. I film per adulti creano visioni non realistiche sulle donne

Gli uomini abituati a guardare film per adulti potrebbero farsi un’idea sbagliata sulle donne. Potrebbero per esempio aspettarsi che una donna debba sentirsi sempre pronta e desiderosa di fare l’amore, o che una donna debba avere il fisico perfetto che hanno le attrici o che indossasse sempre lingerie seducente. Queste fantasie qualora non trovassero riscontro nella realtà potrebbero rivelarsi molto deludenti.

5. Ti fanno diventare aggressivo

Molti film per adulti rispecchiano comportamenti aggressivi e inappropriati di uomini che dominano e umiliano le donne. I ricercatori della Bloomberg School of Public Health hanno scoperto che le persone che guardano regolarmente film per adulti sono 6 volte più inclini a comportamenti aggressivi nella loro intimità. Sono anche più inclini a pretendere dalla loro partner prestazioni amorose e a costringerle usando la forza quando si rifiutano.

6. Inducono problemi con le interazioni sociali

I sostenitori e appassionati di film per adulti sembrerebbero mostrare meno interesse per le interazioni sociali rispetto ai non amanti del genere. Gustavo S. Mesch, uno scienziato dell’Università di Haifa, ha scoperto che le persone che prediligevano guardare film per adulti tendevano ad essere meno desiderosi di impegnarsi nella vita della loro comunità. Un altro ricercatore ha dimostrato che guardare questo tipo di film in tenera età, sotto i 13 anni, porta ad una bassa autostima, solitudine, immaturità e isolamento sociale in età adulta.

7. Non hai rapporti protetti



La ricerca condotta dalla Kaiser Family Foundation in America, ha portato alla conclusione che il 50% degli intervistati di giovane età abituati a guardare film per adulti aveva la tendenza a fare l’amore senza usare la protezione!Il motivo? sembrerebbe che siano più propensi a sperimentare rapporti “spensierati e selvaggi” così come spesso vengono rappresentato nei film per adulti, senza preoccuparsi di usare la protezione. Farebbero meglio a considerare che nella vita reale dovranno affrontare le conseguenze di questa decisione.

8. sei più incline alle cattive abitudini



Anche la Mount Sinai School of Medicine ha condotto alcune ricerche in merito alla passione per i film per adulti e ha scoperto che gli amanti dei film per adulti tendono ad avere molti partner e a cambiarli spesso durante la loro vita. Sarebbero anche più inclini a alle cattive abitudini come l’assunzione di sostanze illegali o alcool! Essendo più interessati alla libido e alla soddisfazione fisica non si preoccupano di impegnarsi in una relazione devota a lungo termine.