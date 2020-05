200 g di pane raffermo

2 uova

pan grattato q.b.

80 g di parmigiano reggiano

un pò di prezzemolo

sale fino q.b.

q.b. di latte

olio di semi di arachide per la frittura q.b.

Preparazione

Per preparare le polpette di pane raffermo, iniziate a mettere ad ammorbidire le fettine di pane nel latte, o acqua, come preferite. In una ciotola, mettete in ammollo, se volete potete eliminare la crosta, anche se dona un sapore più deciso. Non appena sarà morbido, strizzate bene e mettetelo in un’altra ciotola, aggiungete le uova, il formaggio grattugiato, un pò di sale e pepe.

Poi se gradite, mettete il prezzemolo lavato e tagliato finemente e aggiungetelo all’impasto, lavorate bene con una forchetta e poi procedete con le mani, così da amalgamare bene il tutto.

Appena l’impasto sarà omogeneo e compatto, prendetene un pò e formate le polpette e disponetele su un vassoio. In un piatto mettete il pan grattato e impanate bene le polpette, che deve aderire su tutta la superficie.

In una padella ampia antiaderente mettete abbondante olio di semi di arachide, non appena sarà caldo, immergete la polpette e non mettetene troppo, altrimenti si raffredda l’olio. Girate durante la cottura, poi appena saranno cotte toglietele con la schiumarola e mettetele in un piatto con la carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Servite in un piatto da portata e gustatele calde.

