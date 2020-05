Una graziosa decorazione da parete realizzata con delle originali e coloratissime piume di carta. Un progetto creativo semplice ed economico.

Le piume, un elemento decorativo davvero grazioso e di grande effetto, soprattutto se colorate. Scopriamo come realizzare una decorazione da parte con delle piume di carta, semplici da realizzare e alla portata di tutti.

La decorazione da parete sarà perfetta da far realizzare ad una bambina, magari per la sua cameretta. Il progetto sarà molto stimolante, soprattutto nella scelta dei colori. Scopri come realizzare una lampada di carta fai da te.

Come realizzare una decorazione da parete con le piume di carta | il video tutorial

Per realizzare la decorazione da parete con le piume di carta, avrete bisogno di:

cartoncini colorati

cordoncini colorati

legnetto di mare

ago

forbici

matita

Per prima cosa si dovrà disegnare e ritagliare la sagoma di una piuma dal cartoncino colorato. Una volta tagliata la sagoma si dovranno sfrangiare in modo fitto i bordi della piuma e al centro della piuma si dovrà praticare un piccolo solco che renda ancor più reale la piuma di carta.

Si dovrà procedere con la realizzazione di altre piume in colori e forme diverse, sfrangiandone i contorni come indicato nel video tutorial . A questo punto, dopo aver creato tante bellissime piume, si dovrà praticare un piccolo forellino nell’estremità superiore delle piume utilizzando la punta di un ago.

Al centro di ogni forellino, si farà passare un cordoncino di cotone colorato che sevirà per appendere la piuma al legnetto di mare. Se non si ha il legnetto marino, andrà bene qualsiasi altro bastoncino di legno naturale.

Una volta che ogni piuma avrà il suo cordoncino colorato, si potranno attaccare tutti i fili al legnetto, rispettando altezze diverse e alternando i colori in modo raffinato. Per poter appendere la decorazione alla parete, sarà utile passare un cordoncino colorato da un’estremità all’altra del legnetto.

Le piume di carta saranno un elemento decorativo molto versatile. Perfette per decorare un pacco regalo, per diventare un segna libro o per la realizzazione di un festone coloratissimo. Scopri come realizzare un grazioso segnaposto con una rosa di carta.