Primavera fai da te | api con barattoli di latta -VIDEO

La Primavera arriva soprattutto sul nostro balcone. Ecco come realizzare delle graziose api con i barattoli di latta, un progetto di riciclo creativo da proporre ai bambini.

Il riciclo creativo è diventato ormai una vera e propria forma d’arte con cui creare tante decorazioni e dare una seconda vita ad oggetti destinati magari al macero. Ecco come realizzare delle graziose ed originali api riciclando dei barattoli di latta, perfette da appendere in balcone o nello spazio dedicato al verde.

Sarà divertente proporre questo progetto ai bambini che potranno cimentarsi nel colorare e personalizzare queste bellissime api un pochino speciali. Basterà seguire tutte le indicazioni del video tutorial. Oltre alle api, si potranno creare anche delle bellissime lanterne patchwork da appendere all’esterno nelle sere d’estate.

Come realizzare le api con i barattoli di latta | il video tutorial

Per creare le api con i barattoli di latta, avrete bisogno di:

barattoli in latta

bottiglia di plastica

tappi in latta

bottoni

nastrino nero

filo di nylon

colori acrilici

colla a caldo

pennello forbici

Per prima cosa si dovranno dipingere i barattoli di latta, passando del colore acrilico bianco come base e poi dipingendoli con del giallo e lasciandoli asciugare all’aria. Nel frattempo si potranno ricavare le ali dalla bottiglia di plastica, ritagliandole con le forbici.

Per realizzare gli occhi, si dovranno incollare i bottoni all’interno dei tappi di latta. Dopo che i barattoli si saranno asciugati, si potranno incollare i nastrini neri con la colla a caldo, i nastrini formeranno le classiche righe scure sul corpo delle api.

A questo punto si potranno incollare gli occhi e le ali con la colla a caldo e si potrà aggiungere il filo di nylon sulla estremità superiore dell’ape. Le due api potranno essere personalizzate con un piccolo cuore in cartoncino al posto della bocca per creare la femmina e dei baffi in cartoncino per creare il maschio.

Le graziosissime api sono pronte per essere appese in giardino e per rendere ancor più graziosa la casa, si potrà creare una bellissima ghirlanda fuori porta primaverile.

(Fonte: la Figurina)